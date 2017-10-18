الإمارات تعلن سقوط مروحية واستشهاد اثنين من طياريها
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استشهاد الرائد طيار علي سعيد سيف المسماري والملازم أول طيار بدر يحيى محمد المراشدة إثر سقوط طائرتهما نتيجة خلل فني أثناء أداء مهمتهما ضمن عمليات قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.
وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة بتعازيها ومواساتها إلى ذوي الشهيدين.. سائلة الله عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته ويتغمدهما بواسع رحمته.
وأفادت تقارير إعلامية إن المروحية الإماراتية سقطت في منطقة الأبرقين في مديرية البقع التابعة لمحافظة صعدة والمحاذية لمحافظة الجوف.
وذكرت إن الطائرة وهي مروحية من نوع الاباتشي سقطت في موقع غير عسكري.
وهذه هي خامس طائرة إماراتية تتحطم في العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الإماراتية ضمن قوات التحالف لاستعادة شرعية حكومة الرئيس هادي في اليمن منذ عام 2015.