بن دغر والانتقالي..هل دقت ساعة المواجهة !

لم تنتهي فعالية اكتوبر هذه المرة بمجرد انتهاء برنامجها الاحتفالي ..لكنها على غير العادة شكلت بداية جديدة من خلال ما أعلن عنه المجلس الانتقالي من خطوات تصعيدية ستشهدها مدن الجنوب خلال الايام القادمة ..

اكتوبر في نسخته الـ54 حمل في جعبته الكثير للجنوبيين الذين ظلوا لأكثر من عقد من الزمن يتظاهرون في ساحات الجنوب دون أي فعل سياسي يترجم احتشادهم المليوني المتكرر ، صبر الجماهير الجنوبية تكلل هذه المرة بخطوات عملية أعلنها المجلس الانتقالي في الكلمة التي القاها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي .

وبعيداً عن التصعيد الميداني الذي دعا الزبيدي جماهيره للتفاعل معها كان الزبيدي قد فاجئ الجميع بإعلان الجمعية الوطنية المكونه من 303 وهي اعلى سلطة تشريعية في الجنوب المحرر ويتوزع أعضائها على مختلف مناطق الجنوب ، ما يعني أن حلم الجنوبيين في استعادة دولتهم وبناء مؤسساتهم ليست بعيده هذه المرة ، والشعارات الثورية التي كان يرددها ثوار الحراك ستترجم اليوم على نحوً عملي .

امام التصعيد الشعبي الذي سيعلن عنه خلال الايام القادمة فهو تعبير صريح لمواجهة قادمة مع حكومة بن دغر التي اتهمها المجلس بالفشل الذريع مضاف إليه العقاب الجماعي الذي قال الزبيدي أن الحكومة الشرعية تنتهجه في المحافظات المحررة بدلاً من تطبيع الحياة العامة وبناء ما دمرته الحرب الانقلابية ..

على الصعيد السياسي فأن لهجة الزبيدي ستتحول إلى فعل شعبي يضغط عمليا على حكومة بن دغر وسيجعلها في مواجهة حتمية مع الشارع الجنوبي الذي عبر عن استياءه الكبير على خلفية تحركات وتصريحات رئيس الحكومة المستفزة والتي اعتبرها البعض تهديداً صريح قد ينسف كل انتصارات المقاومة الجنوبية خصوصاً مع أعلان بن دغر نيته دمج القوات الشمالية بأخرى جنوبية وهو الامر الذي جوبه برفض شعبي وترجم اليوم برفض سياسي ممثل بالمجلس الذي وصف قرارات بن دغر بالخطيرة على الصعيد الامني والعسكري .

عملياً قد تأخذ هذه المواجهة أشكالاً عده ، لكن نتائجها لا يجب ان تتوخى اشعال صراع مفتوح مع الشرعية سبق وان حذرنا منه في مقالات سابقه، بل ان هدفها يجب ان يصب لجهة ترشيد البوصلة الحكومية كي تضطلع بمهامها الخدمية والاعمارية دون الانحدار الى المستوى الكيدي الذي يهدف لتصفية ما راكمه الحراك من مقدرات سياسية وعسكرية وذلك دون الجلوس والاتفاق على تسوية شاملة تصون القضية الجنوبية.

في الجهة الاخرى كان تجنب حكومة بن دغر اصدار أي ردود افعال صاخبة تصرف يستدعي الانتباه ، فلم يسبق لرئيس الحكومة ان ادلى بأي تصريحات صحفية مباشرة ضد المجلس الانتقالي وهذا ما يؤكد مقدار الاحتراف السياسي الذي يتحلى به الرجل ، لكنه دأب دوما على توجيه رسائل مبطنه كان اخرها ما ورد في كلمته التي القاها في قاعة ابن خلدون في كلية الآداب -معلقاً على تباين اكثر من مكون في الحراك في دعوات احياء ذكرى الــ54 لثورة اكتوبر والتي دعت فيها قيادات للاحتشاد لساحة العروض رداً على المجلس الذي قرر الاحتفال في الشارع الرئيسي بالمعلا – قال انه لا يحق لأي طرف ان يقتصر هذه الذكرى به ويمنع الاخرين من الاحتفال بأكتوبر وبالطريقة المناسبة التي يراها كل مكون .

تصريحات بن دغر تراهن بطبيعة الحال على تعميق حالة الانقسام الجنوبي الجنوبي التي تجلت في بعض صورها اثناء فعالية اكتوبر .. والاكيد ان بن دغر لم يكن باي صورة حريصا على المصالح الجنوبية وهو الذي لم يبدي طوال سنوات مشاركته في حكومة صالح وبعدها من موقعه كرئيس لحكومة هادي أي موقف تصالحي مع قضية الجنوب ، لكنه هذه المرة كما اكدت الكثير من المصادر يسعى إلى استقطاب الكثير من القيادات الجنوبية خصوصاً تلك القيادات التي تتبنى موقف مضاد للمجلس الانتقالي وقياداته .

بن دغر نفسه حذر خلال كلمة القاها صباح اكتوبر خلال استعراض عسكري شهدته الكلية العسكرية في صلاح الدين من مغبة الاستيلاء على السلطة بالقوة على غرار ما اقدمت عليه مليشيات الحوثي وصالح ، موجهاً تحذيريه المشفر هذه المرة للمجلس الانتقالي الذي رد عملياً على تصريحه عصر أكتوبر أيضا خلال حشده المليوني في ساحة المعلا.

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