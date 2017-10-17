مقال_تحليلي .. اليدومي إلتقط الإشارة فترجمها

لم يكتب اليدومي رئيس حزب الإصلاح _تنظيم جماعة الإخوان _ في اليمن ... لم يكتب مجرد بوست سياسي أو حتى حزبي حتى وإن خص بحديثة الإصلاحيين أو المنتمين لهذا الحزب الايدلويجي إلا أنه ايضآ يظل مكتبه ليس حزبيآ .

لقد كان #نحيبآ .. #وعويلا ... وإعلان أو تدشين مظلمة جديدة محاولين إظهار حزبهم في اعين اتباعهم بمظهر أن حزبهم هو آخر الرجال المدافعون عن الحق والصامدون في وجه المؤامرات والصابرون على ظلم ذوي القربي ... !!

لوهلة غاب عني عقلي وانا اقرأ الأسطر التي صاغها لأتباعه وكأنها على صيغة الوصايا العشر ... فشعرت بجزء من الثانية أن من يحدثني ويحدث اتباعه عبر هذه الأسطر .. شعرت انه ملاك رحمة .. وتخيلت أن التقوى تتساقط كالرطب من وجه هذا الملاك ...

اختفت تلك الجزئية من الثانية التي تلبستني وعاد العقل من جديد قبل أن ترتد لي طرفة عيني ..

فتذكرت أن من يتحدث عن كل تلك الفضائل المنزلة على حزبهم واتباع حزبهم من السماء ...ليس إلا شرطي أمن قديم لدى الأمن السياسي الذي كان مهمته الرسمية هي الحفاظ على أمن وسلامة عفاش قبل أمن الدولة نفسها ... واسألوا الرعيل الأول وسيحكون لكم الحكاية من طق طق لسلام وعليكم ..

كنت ابتسم وان اقرأ له كلماته الحلزونية والمعاني اللغوية والاعماق الفلسفية ... وتوقفت عند عبارة مخاطبآ بها الإصلاحيين والإصلاحيات قائلآ لهم ..

(ولن تركعوا إلا لمن بيده مقاليد السموات والأرض)

ده على أساس انحنحنا اللي مش إصلاحيين نركع للآت والعزى ونصفق ونصفر عند الكعبة .. هذا مثلآ لو كان يقصد بالركوع بمعناه التعبدي ...

يعني على كذا يعني أنهم كفروا كل من لم ينظم إليهم واحتكروا حق العبادة وفسحة التعبد وسعتها ليحصروها في حزبهم والباقي ... يع .. ويق .. وكيخ .. !! بتدخلوا النار يا مش إصلاحيين .

اما ولو كان قصده بالركوع في سياق كلامه بأنه ركوع سياسي _ مع أنه اقحم لفظ الجلالة بعد ذكر الركوع_

إلا أننا سنفترض جدلآ انه يقصد به أن الإصلاحيين والإصلاحيات وحزبهم لن يركع لأي جهة أو دولة ..

برضة السيد ابو جناحين بيض اللي هو اليدومي بشكل أو بأخر يلغي عن الجميع الإخلاص والوطنية والتضحية والصمود .. ليحتكرها هو وحزبه وأتباعه ...

والباقي .. اوووفيه ... تف عليهم ... كلهم عملاء وخونة بس انتم يا إصلاحيين ويا اصلاحيات انتم الأبطال الشرفاء والوطنين ...

كنت ابتسم حينها وانا اقرأ كمية الاحتكارات للفضائل في تلك الأسطر لصالح حزب والغائها عن شعب وأحزاب وكيانات أخرى ..

حتى وإن لم يقل ذلك بشكل مباشر .. إلا أنه لم يبقي للآخرين شيء في سوق الوطنية ..

يعني يابقية الشعب لو تشتوا وطنية وشرف وصمود وإخلاص وثبات وربالات وشوش وابيام حق الشعر وابو فاس .. عليكم بالتوجه لأقرب مقر لحزب الإصلاح ... وعلى عشرين يا رعوي ...

لأول مرة أشعر أن ماكتبه اليدومي كان مرتعشآ حتى وإن اصطفى من الكلمات اقواها وصاغ من الجمل احلاها ... إلا انها تظل الأسطر الاكثر مرارة .. لمن يستطيع أن يستشف روح الخطاب ومدى حماسته أو خيبته أو ألمه أو فرحه وليس فقط قراءة نصوصه ومجرد أسطر ...

يبدوا ان اليدومي شعر أن القادم لهم #كحزب سيكون قاسيآ ... وان كل الأبواب والمخارج باتت اكثرها مغلقة أو في أحسن الأحوال فيها الف مطب ...لذلك فضل أن يعطي إشارة لجميع اتباع هذا الحزب أن عليهم الصبر مهما كانت الصعاب ...

ولا الومه حين أطلق هذا الإنذار المبكر للأصلاحيين كحزب وتنظيم على الصبر والثبات وأنهم احسن ناس بالعالم ...

لأني أجزم أنه ليس إلا مقدمة لتنازلات سياسية قد تفرض مستقبلآ لإنهاء وضع اللا دوله وإنهاء الحرب وماسببته من استنزاف كبير لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ..

الذين ارتكز عليهم دعم العمليات العسكرية والإغاثية فتحققت الانتصارات جنوبآ بعد 5 أشهر من الحرب بشقها الجنوبي ليتحرر الجنوب كاملآ بنسبة 90 % .

بينما الحرب بشقها الشمالي تقترب من تتم عامها الثالث بعد أشهر معدودة دون ان تحقق كل تلك المليارات اي نتيجة تذكر ... وبالتالي حتمآ ستتجه دول الخليج والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وبأسناد إماراتي كبير .. حتمآ سيتجهون إلى إيجاد صيغة حل يخلط فيها العسكري بالسياسي وتبرم الاتفاقات بين الأطراف المتنازعة لأن المرحلة الاقتصادية المقبلة في الخليج بشكل خاص والعالم بشكل عام لم تعد تسمح بضخ المليارات في حرب أتت اكلها جنوبآ بالانتصارات ... ولم تغني ولم تسمن من جوع شمالآ .. لذلك لابد من كبش فداء ...

اليدومي التقط الإشارة بحسه وحدسه وفطنته الامنيه قبل الحزبية ...وحاول أن يوصل ترجمة الإشارة لبقية أعضاء حزبهم لعلهم يفقهون .

كل المؤشرات تدل بكل وضوح إلى أن حزب الإصلاح _ تنظيم _ الإخوان _ باليمن لن ينتهي بالضروره كحزب ...

لكنه لن يعود سياسيآ كما كان بل سيحجم وستقلم اظافره إرضاء لأطراف أخرى في الداخل هي من باتت بلغة السياسة الواقعية تضع يدها على الأرض ولها جمهورها وشعبيتها ومقاتليها سواء كانوا في الشمال أو الجنوب سواء كانوا انقلابيين أو أصحاب أرض وحق وسواء احببتهم أم لم تحبهم لكن الواقع يقول إن الجميع في الداخل متواجدون عدا قيادات الإصلاح جميعهم مغادرون المجموعة منذ 2015م.

باستثناء محافظة مأرب ببعض مديرياتها وليست مأرب كلها مع أربع مديريات في الجوف ..هم لايملكون شيء على أرض الواقع .

ومن لايملك إلا نصف مديريات مأرب وأربع مديريات في الجوف ... أعتقد أنه الحلقة الأضعف حتى وإن تدثر بدثار الشرعية أو نفذ لها بشكل أو بآخر ..

إنما المعطيات جزء كبير جدآ على الأرض لم تعد ملك يمينهم ولا تحت سيطرتهم الحزبية أو حتى العسكرية فعليآ .. وهذا ليس انتقاص في حقهم لكنها حقيقة معطيات الأرض .

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان

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