المحلل السعودي آلـ مرعي : المجلس الانتقالي ليس فوق مستوى البشر

أذكر قبل أن أعرج على المفاجئة بخصوص المجلس الانتقالي وهوا ليس فوق مستوى البشر، فنحن نؤمن بان كل عمل بشري معرض للنقص ويقيني أن المجلس الانتقالي سييرحب بكل ملاحظة نقدية تهدف لتصويب عمله ومعالجة ما يصاحبه من اختلالات. لكن ما يجب ان يعلمه الذين يسيؤون إلى المجلس الانتقالي هو أن هذا المجلس قد جاء ثمرة جهد سنوات من المساعي والمحاولات والجهود لبناء كيانٍ سياسيٍ جنوبي يعبر عن كل ألوان الطيف السياسي الجنوبي وأن اي نواقص قد تكون رافقت إعلانه هي قابلة للمعالجة بما في ذلك توسيع قاعدته الجماهيرية وتوسيع دائرة تمثيل الفئات والشرائح والمناطق والقوى السياسية الجنوبية وبناء هيئاته القيادية في المحافظات والمديريات وإعلان برنامجه السياسي ورؤيته السياسية للقضية الجنوبية وأما تشكيل جمعية العمو م فهي مفاجئة لم ولن يستطيع أحد أن يتوقعها وهكذا أفلح الرئيس الزبيدي في أن يخطو بثبات المنتصر نحو قيام الدولة ألتي يحلم بهآ أبناء الجنوب العربي الأحرار أتمنى لكم التوفيق وإني أرى أمام عيني دولة الجنوب العربي وعلمها

*- ابراهيم آلـ مرعي محلل سياسي وعسكري سعودي

*- من صفحته الخاصة

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