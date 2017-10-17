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المحلل السعودي آلـ مرعي : المجلس الانتقالي ليس فوق مستوى البشر
  أذكر قبل أن أعرج على المفاجئة بخصوص المجلس الانتقالي وهوا ليس فوق مستوى البشر، فنحن نؤمن بان كل عمل بشري معرض للنقص ويقيني أن المجلس الانتقالي سييرحب بكل ملاحظة نقدية تهدف لتصويب عمله ومعالجة ما يصاحبه من اختلالات. لكن ما يجب ان يعلمه الذين يسيؤون إلى المجلس الانتقالي
منذ 5 دقائق
مليشيات الإخوان المسلمين تقصي أهل مأرب وتقتلهم
  أقدمت مليشيات أبو محمد الاخوانية في مارب ،على قتل طفل،وجرح خمسة آخرين ، من قبيلة مراد الماربية ، يوم أمس وذلك خلال وقفة احتجاجية لهم ، استنكارا على تهميش واقصاء ابناء محافظة مارب التي تنتمي للقبائل الشافعية والمعروفة بعدائها للزيود ، الامر الذي جعل مليشيات الإخوان
منذ 13 دقيقه
الاحتلال الاماراتي ..
  القدرة الهائلة لإعلام حزب الاصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة يمتلكها و التي يتميز بها عن البقية وهذا الامر هو من الأساسيات التي اهتمت بها منظومة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها ولذا تجدها توجه أقلامها وسياستها الاعلامية ضد كل من
منذ 15 دقيقه
مشكلة الإخونج في اليمن ...!
  لا يتعايشون مع أحد ولا يؤمنون بشريك في الوطن و عملهم استخباراتي سري ، يتبادلون الأدوار جزء مع قطر يهاجم السعودية والإمارات وجزء مع السعودية ينهب المساعدات .   لاحظوا : ● عفاش استغنى عنهم ● الحوثي ذهبوا إلى صعدة يفاوضونه فطردهم ● قبائل حاشد وبكيل تنازلت عنهم ●
منذ 17 دقيقه
هل حكومة الشرعية عاجزة فعلاً؟
  المشكلة الرئيسية في الجنوب تتمحور حول عجز الحكومة الشرعية عن تقديم أي حق من حقوق المواطنين التي تقتضيها الواجبات الدستورية والقانوبية على هذه الحكومة تجاه هذا الشعب بدءً بخدمات الماء والكهرباء ونظافة البيئة وبقية الخدمات البلدية والطبية والتعليمية وانتهاء
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الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 05:15 مساءً

الاحتلال الاماراتي ..

عادل اليافعي
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القدرة الهائلة لإعلام حزب الاصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة يمتلكها و التي يتميز بها عن البقية وهذا الامر هو من الأساسيات التي اهتمت بها منظومة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها ولذا تجدها توجه أقلامها وسياستها الاعلامية ضد كل من يرفضها وليس من يقاتلها بينما من يقاتلها لا مانع لديها في التعامل والقبول به والذوبان معه ، في بداية الوحدة وبعد ان أسس عفاش حزب الاصلاح بدأو بحملة رهيبة ضد الجنوب وشعبه وكلكم يعرف التفاصيل حتى انقضّوا عليه بصفته الكافر الملحد الذي سيعيد مذهب لينين وينشره في المنطقة بينما تلك الفترة كان الحوثة يتأسسون ويبنون بيتهم وعقيدتهم الاثنى عشر الجعفرية المتطرفة و تحت مسمى الشباب المؤمن ، لم يذكرهم حينها ببنت شفه بل كان هدفه الجنوب وشعبه ،واليوم ومنذ تدخل الامارات جنوبا لانقاذ الشعب من مجزرة عفاش والحوثي والقاعدة وداعش ، جن جنونهم وتراهم يصفون الامارات بالمحتلين مع اننا لم نرى منهم الا كل خير ومعاملة حسنة واحترام متبادل وتقدير كبير لنا ،لم نرى مشرفين امارتيين في اي دائرة حكومية في عدن يتحكمون بها ولم نرى دورياتهم تستعرض في شوارعنا ولم نسمع منذ ثلاث سنوات لإي جندي اماراتي تجاوز حدوده وارتكب غلطة في حق احد ولم نراهم يبتزون شيخ او قبيلة او شخصية ، بل يقومون بمهام أمنية تطهيرية لعدن ومناطق الجنوب من تلاميذ الاصلاح الارهابيين الذين تربوا في معسكرات الفرقة وهذا الامر بحد ذاته أغضبهم وجعلهم يشنون هجومهم الاعلامي المجنون عليها ، انظروا الى معاشيق ومن يملك القرار فيها وأنظروا الى المال الى أي خزينة يذهب وانظروا الى الازمات المفتعلة من كهرباء ورواتب وطفح مجاري وقطع مياه من يفتعلها ،البعض لا يعلم أنه لولا الامارات سيطرت وأمنت المطار لكنا نشاهد رجال الحوثي وعفاش يغادرون امام اعيننا من عدن واليها وعلى عينك يا حاسد فالأمور مرتبة بين رجال عفاش الشرعيين في عدن وصنعاء ، ومع هذا يكثف اعلام الاصلاح عبر وكلائه في الجنوب واصحاب ( بطني ) هجومهم على الامارات معتقدين انهم سيؤثرون على دورها النبيل مؤملين انهم سيجبرونها للتخلي عنا في ظرف صعب وخطير وحساس حتى يكملوا مهمتهم التي لم تنتهي منذ 94 ، اخيرا انظروا خلفكم نحو صحاري مأرب والجوف فهناك قوة مخيفة هائلة جدا من مئات الآلاف يتدربون بدنيا وعقائديا منتظرين ساعة الصفر للانقضاض على عدن مجددا وهذه المرة لن نقوى عليهم بسبب هذا الانقسام والكراهية الحاصلة بيننا و الذي نجحوا فعلا في تحقيقه ولم يبقى لنا بعد الله سوى الامارات تسند ظهورنا في ساعة العسرة ، تمسكوا برجال زايد ولا تسمعوا للمرجفين فهذا وقت اختفى فيه الرجال ..

 

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