المحلل السعودي آلـ مرعي : المجلس الانتقالي ليس فوق مستوى البشر أذكر قبل أن أعرج على المفاجئة بخصوص المجلس الانتقالي وهوا ليس فوق مستوى البشر، فنحن نؤمن بان كل عمل بشري معرض للنقص ويقيني أن المجلس الانتقالي سييرحب بكل ملاحظة نقدية تهدف لتصويب عمله ومعالجة ما يصاحبه من اختلالات. لكن ما يجب ان يعلمه الذين يسيؤون إلى المجلس الانتقالي

مليشيات الإخوان المسلمين تقصي أهل مأرب وتقتلهم أقدمت مليشيات أبو محمد الاخوانية في مارب ،على قتل طفل،وجرح خمسة آخرين ، من قبيلة مراد الماربية ، يوم أمس وذلك خلال وقفة احتجاجية لهم ، استنكارا على تهميش واقصاء ابناء محافظة مارب التي تنتمي للقبائل الشافعية والمعروفة بعدائها للزيود ، الامر الذي جعل مليشيات الإخوان

الاحتلال الاماراتي .. القدرة الهائلة لإعلام حزب الاصلاح في تحريف الحقيقة وتزويرها وتحويلها ثم الاستفادة منها تعتبر أقوى نقطة يمتلكها و التي يتميز بها عن البقية وهذا الامر هو من الأساسيات التي اهتمت بها منظومة الاخوان المسلمين منذ تأسيسها ولذا تجدها توجه أقلامها وسياستها الاعلامية ضد كل من

مشكلة الإخونج في اليمن ...! لا يتعايشون مع أحد ولا يؤمنون بشريك في الوطن و عملهم استخباراتي سري ، يتبادلون الأدوار جزء مع قطر يهاجم السعودية والإمارات وجزء مع السعودية ينهب المساعدات . لاحظوا : ● عفاش استغنى عنهم ● الحوثي ذهبوا إلى صعدة يفاوضونه فطردهم ● قبائل حاشد وبكيل تنازلت عنهم ●