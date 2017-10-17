مشكلة الإخونج في اليمن ...!
لا يتعايشون مع أحد ولا يؤمنون بشريك في الوطن و عملهم استخباراتي سري ، يتبادلون الأدوار جزء مع قطر يهاجم السعودية والإمارات وجزء مع السعودية ينهب المساعدات .
لاحظوا :
● عفاش استغنى عنهم
● الحوثي ذهبوا إلى صعدة يفاوضونه فطردهم
● قبائل حاشد وبكيل تنازلت عنهم
● الإشتراكي كفروه وقتلوا زعيمه جار الله عمر على المنصة
● شتموا ثورة الحراك الجنوبي وكالوا عليها التهم ومازالوا
● المجلس الإنتقالي اعتبرهم منظمة إرهابية
● أمن عدن و أمن حضرموت يطاردهم
● في تعز كتائب أبو العباس السلفية المقاومة تقاتلهم
● في مأرب خرج أبناء مأرب يتظاهرون ضدهم وقد انطلقت أول شرارة يوم أمس .
● في بيحان المقاومة وقبائل بلحارث تشتكي خيانتهم .
تيقنت أنهم إلى الزوال ولم يستفيدوا من هفواتهم السابقة ومكرهم وتغطرسهم على المستضعفين ينقلب عليهم .
تيقنت أنهم سيخرجون من مأرب وتعز كما خرجوا من صنعاء وعدن وحضرموت وكل ذلك يتم ليس بقوة خصمهم بل بكثرة كذبهم وتدليسهم والفجور في خصومتهم وعدم تعايشهم مع الآخرين .
#وضاح_بن_عطية