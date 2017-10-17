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الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 05:13 مساءً

مشكلة الإخونج في اليمن ...!

وضاح بن عطية
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لا يتعايشون مع أحد ولا يؤمنون بشريك في الوطن و عملهم استخباراتي سري ، يتبادلون الأدوار جزء مع قطر يهاجم السعودية والإمارات وجزء مع السعودية ينهب المساعدات .

 

لاحظوا :

● عفاش استغنى عنهم

● الحوثي ذهبوا إلى صعدة يفاوضونه فطردهم

● قبائل حاشد وبكيل تنازلت عنهم

● الإشتراكي كفروه وقتلوا زعيمه جار الله عمر على المنصة

● شتموا ثورة الحراك الجنوبي وكالوا عليها التهم ومازالوا

● المجلس الإنتقالي اعتبرهم منظمة إرهابية

● أمن عدن و أمن حضرموت يطاردهم

● في تعز كتائب أبو العباس السلفية المقاومة تقاتلهم

● في مأرب خرج أبناء مأرب يتظاهرون ضدهم وقد انطلقت أول شرارة يوم أمس .

● في بيحان المقاومة وقبائل بلحارث تشتكي خيانتهم .

 

تيقنت أنهم إلى الزوال ولم يستفيدوا من هفواتهم السابقة ومكرهم وتغطرسهم على المستضعفين ينقلب عليهم .

 

تيقنت أنهم سيخرجون من مأرب وتعز كما خرجوا من صنعاء وعدن وحضرموت وكل ذلك يتم ليس بقوة خصمهم بل بكثرة كذبهم وتدليسهم والفجور في خصومتهم وعدم تعايشهم مع الآخرين  .

 

#وضاح_بن_عطية

 

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