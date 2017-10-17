وزراء في حكومة الشرعية يصلون باريس لإجراء تسويات مالية خاصة

علم موقع "شبوه برس" من مصدر خاص في القاهرة أن عدد من وزراء حكومة بن دغر وصلوا إلى باريس في مهمة خاصة تتعلق بإجراء مباحثات سرية وتسويات مالية تخصهم كأشخاص وعدد آخر من المسئولين الكبار في سلطة الشرعية اليمنية مع عدد من الشركات المالية الفرنسية وبعض البنوك في باريس .

كما علم موقع "شبوه برس" أن هذه الإعمال المالية الخاصة لا علاقة لها بإلتزامات حكومة الشرعية اليمنية وفي الداخل أو الخارج وأنها عبارة ترتيب أوضاع خاصة بمستقبل أبطالها الذين يشعرون بدنو الرحيل من وزاراتهم ومواقعهم الرسمية لقرب الوصول إلى حلول سياسية لأزمة اليمن وقضية شعب الجنوب العربي .

وسرب المصدر الخاص في القاهرة لـ شبوه برس – الأحرف الأولية من أسماء المذكورين أحدهم يرأس وزارة سيادية وهم ( س ش ) والوزيرة ( ن ع ) كما يرافقهم وزير سابق يدعى ( م م ) وطاقم مساعدين ومستشارين .

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