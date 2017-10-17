الشعبي : حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار هي أول من انقلب عليها...

قال الصحفي الجنوبي باسم فضل الشعبي ان بن دغر دافع في مقاله الاخير بقوة عن تعيين ابناء المسؤولين، وزوجاتهم، وبناتهم، في مناصب حكومية، ودبلوماسية، وبهذا يكون دشن عملية الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني.

واضاف الشعبي ان مخرجات الحوار نصت في بنودها على منع توظيف اقارب المسؤولين من الدرجة الاولى، والثانية.. لكن حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار، كانت هي اول من انقلب عليها، وضربت بها عرض الحائط.

وقال الشعبي في منشور على صفحته بموقع الفيس بوك رصده موقع "شبوه برس" : ان الناس الذين كانوا يحلمون بحكومة وطنية فوجدوا انفسهم بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، امام حكومة أسرية، وعائلية، وسلالية ، تنخر الشرعية من الداخل،و تتمسك بالشعارات البراقة.

واتهم الشعبي حكومة الشرعية بالالتفاف على تضحيات الناس وانجازاتهم، لصناعة الاحباط، والتذمر، في نفوس الجماهير ، بهدف الاستمرار في جني المصالح الخاصة.

وقال الشعبي ان الحل هو بيد الشعب فهو القادر على خلع العفافيش الجدد وادواته.

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