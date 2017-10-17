منذ
الشعبي : حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار هي أول من انقلب عليها...
  قال الصحفي الجنوبي باسم فضل الشعبي ان بن دغر دافع في مقاله الاخير بقوة عن تعيين ابناء المسؤولين، وزوجاتهم، وبناتهم، في مناصب حكومية، ودبلوماسية، وبهذا يكون دشن عملية الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني.   واضاف الشعبي ان مخرجات الحوار نصت في بنودها على منع توظيف اقارب
منذ 6 دقائق
مديرية جيشان بأبين تشهد حدثني هامين تشكيل مجلس أهلي وقوات حزام أمني
  شهدت مديرية جيشان  خلال هذا  الشهر حديثين مهمين الاول تمثل في تشكيل مجلس اهلي من 40 عضو من ابناء المديرية وقد حصل على ترحيب واسع من ابناء المديرية كفكرة جيدة تستحق الترحيب وتعهد المواطن الجيشاني بدعم هذا المجلس مع ربط دعمه بمدى اخلاصه وتفانيه في رفع هموم ومتطلبات
منذ 13 دقيقه
هذه الحقيقه لمن اراد معرفتها
  الوحده انتهت الى غير رجعه  وبأعتراف  الجميع إلا من يكابر او له مصلحة ذاتيه .. والفيدرالية والاقاليم مستحيله واصبحت مرفوضه في اليمن وفي الجنوب  العربي ولا احد يستطيع تطبيقها او فرضها  خاصه وان الحوثي وعفاش لا زالوا قوة مسيطرة  في اليمن وما شاهدناه امس معظم تعز
منذ 16 دقيقه
حزب الأصلاح والإنتحار السياسي ..
  سنوات وهم شاهرون سيوفهم واقلامهم ضد الجنوب لم يروا فرصة ضده إلا واستخدموها ولم يروا جدارا مائلا الا وسعوا في سقوطه ومع هذا سمح لهم بمواصلة حربهم التي يشنونها من بيننا وكان الجميع يتحمل بصبر كبير حرائقهم التي يشعلونها هنا وهناك رغم انهم تعدوا كل الالوان وتعدوا حتى حقهم
منذ 23 دقيقه
‘‘الإصلاح‘‘ : سياسات متناقضة تجسد قمة الانتهازية
  لا يملك المتابع لمواقف حزب الإصلاح الإخواني اليمني على مدى السنوات، إلا أن يلاحظ مدى التناقض وتبدل المواقف بشكل يجسد أقصى مستويات الانتهازية والافتقاد للمبادىء. وقد أوردت قناة «بي بي سي» البريطانية في ديسمبر 2014، تقريراً حول حوارات مفاجئة أجراها حزب الإصلاح
الرئيسية اخبار المحافظات الشعبي : حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار هي أول من انقلب عليها...
اخبار المحافظات

الشعبي : حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار هي أول من انقلب عليها...

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:52 صباحاً

 

قال الصحفي الجنوبي باسم فضل الشعبي ان بن دغر دافع في مقاله الاخير بقوة عن تعيين ابناء المسؤولين، وزوجاتهم، وبناتهم، في مناصب حكومية، ودبلوماسية، وبهذا يكون دشن عملية الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني.

 

واضاف الشعبي ان مخرجات الحوار نصت في بنودها على منع توظيف اقارب المسؤولين من الدرجة الاولى، والثانية.. لكن حكومة الشرعية التي تطالب الناس في الجنوب بالالتزام بمخرجات الحوار، كانت هي اول من انقلب عليها، وضربت بها عرض الحائط.

وقال الشعبي في منشور على صفحته بموقع الفيس بوك رصده موقع "شبوه برس" : ان الناس الذين كانوا يحلمون بحكومة وطنية فوجدوا انفسهم بعد ثلاث سنوات من الانقلاب، امام حكومة أسرية، وعائلية، وسلالية ، تنخر الشرعية من الداخل،و تتمسك بالشعارات البراقة.

 

واتهم الشعبي حكومة الشرعية بالالتفاف على تضحيات الناس وانجازاتهم، لصناعة الاحباط، والتذمر، في نفوس الجماهير ، بهدف الاستمرار في جني المصالح الخاصة.

 

وقال الشعبي ان الحل هو بيد الشعب فهو القادر على خلع العفافيش الجدد وادواته.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة