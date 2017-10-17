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اخبار المحافظات

مديرية جيشان بأبين تشهد حدثني هامين تشكيل مجلس أهلي وقوات حزام أمني

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شبوه برس - خاص - أبين
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:46 صباحاً

 

شهدت مديرية جيشان  خلال هذا  الشهر حديثين مهمين الاول تمثل في تشكيل مجلس اهلي من 40 عضو من ابناء المديرية وقد حصل على ترحيب واسع من ابناء المديرية كفكرة جيدة تستحق الترحيب

وتعهد المواطن الجيشاني بدعم هذا المجلس مع ربط دعمه بمدى اخلاصه وتفانيه في رفع هموم ومتطلبات المديرية الى الجهات المختصة والحفاظ على مصالح المديرية من ان تطالها يد العابثين

وكان الاطار العام هو الترحيب الواسع بالمجلس.

الحدث الثاني والمهم ايضاً هو تشكيل حزام امني في المديرية حيث تم تكليف الاخ محمد شاخ علوي المقيد قائداً والاخ مغبس حسين صالح نائب لقائد الحزام الامني في مديرية جيشان مع التوصية بفتح التسجيل لعدد مبدئي هو60 فرد باسم حزام امني جيشان .

وحسب رصد ردود الافعال على مستوى المديرية فقد كانت ردة فعل المواطن. 

المباركة بهذة الخطوة التي اعتبرها الكثير بانها خطوة تستحق الاشادة لما تمثله من سد لحاجة ابناء المديرية في الجانب الامني لهذه المديرية الحدودية مع عدة محافظات مثل البيضاء وشبوة وسد حاجة بعض الشباب للعمل وتخفيف وطئت البطالة

ولا يسعنا الا ان نبارك هذين الحدثين ونشد على ايدي المعنين ونتمنا لهم النجاح والمساعدة في رفع ولو جزء من معاناة المواطن في هذه المديرية التي تعرضت للكثير من التهميش والاهمال في السابق .

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم

 

 

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