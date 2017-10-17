اللواء عيدروس الزُبيدي يرأس اجتماعاً لمناقشة برنامج عمل المجلس خلال المرحلة القادمة

ترأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم اجتماعاً لهيئة رئاسة المجلس بمقر المجلس بالعاصمة عدن.

ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المتصلة بعمل المجلس خلال الفترة القادمة، في مقدمتها مناقشة الجوانب الايجابية والسلبية لبرنامج الفعاليات التي أقامها المجلس احتفالاً بالذكرى 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، حيث استمع الرئيس لملاحظات أعضاء هيئة الرئاسة عن إجراءات التحضير وسير الفعاليات ونجاحها.

كما تم خلال الاجتماع وضع برنامج لتدشين إعلان قيادات فروع المجلس في المحافظات وممثليها في الجمعية الوطنية، وفق برنامج مزمن تم إقراره من قبل هيئة رئاسة المجلس. كما تم خلال الاجتماع أيضا وضع آليات التصعيد الشعبي الذي أعلن عنه الرئيس الزُبيدي في كلمته التي القاها خلال الفعالية المليونية في الرابع عشر من اكتوبر.

ووقف اجتماع المجلس أيضاً أمام ماحصل من اعتداء لميليشيات الحوثي والمخلوع عفاش الانقلابية، وسقط على إثره عددا من المواقع في مديرية بيحان بشبوة، على أن يصدر المجلس بيانا بخصوص التصعيد في وقت لاحق.

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