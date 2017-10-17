منذ
هذه الحقيقه لمن اراد معرفتها
  الوحده انتهت الى غير رجعه  وبأعتراف  الجميع إلا من يكابر او له مصلحة ذاتيه .. والفيدرالية والاقاليم مستحيله واصبحت مرفوضه في اليمن وفي الجنوب  العربي ولا احد يستطيع تطبيقها او فرضها  خاصه وان الحوثي وعفاش لا زالوا قوة مسيطرة  في اليمن وما شاهدناه امس معظم تعز
منذ 3 دقائق
حزب الأصلاح والإنتحار السياسي ..
  سنوات وهم شاهرون سيوفهم واقلامهم ضد الجنوب لم يروا فرصة ضده إلا واستخدموها ولم يروا جدارا مائلا الا وسعوا في سقوطه ومع هذا سمح لهم بمواصلة حربهم التي يشنونها من بيننا وكان الجميع يتحمل بصبر كبير حرائقهم التي يشعلونها هنا وهناك رغم انهم تعدوا كل الالوان وتعدوا حتى حقهم
منذ 10 دقائق
‘‘الإصلاح‘‘ : سياسات متناقضة تجسد قمة الانتهازية
  لا يملك المتابع لمواقف حزب الإصلاح الإخواني اليمني على مدى السنوات، إلا أن يلاحظ مدى التناقض وتبدل المواقف بشكل يجسد أقصى مستويات الانتهازية والافتقاد للمبادىء. وقد أوردت قناة «بي بي سي» البريطانية في ديسمبر 2014، تقريراً حول حوارات مفاجئة أجراها حزب الإصلاح
منذ 16 دقيقه
اللواء عيدروس الزُبيدي يرأس اجتماعاً لمناقشة برنامج عمل المجلس خلال المرحلة القادمة
  ترأس اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح اليوم  اجتماعاً لهيئة رئاسة المجلس بمقر المجلس بالعاصمة عدن.    ووقف الاجتماع أمام جملة من القضايا المتصلة بعمل المجلس خلال الفترة القادمة، في مقدمتها مناقشة الجوانب الايجابية
منذ 17 دقيقه
مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي
  تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي"  صباح اليوم العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.   وخلال الزيارة اطلع المزروعي ومعه مدير عام مطار عدن ونائبه ومقاول المشروع على حجم الإنجاز الذي بلغ 80% من إنشاء سور حماية وفتح بوابة خارجية
الرئيسية اخبار المحافظات مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي
اخبار المحافظات

مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:21 صباحاً

 

تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي"  صباح اليوم العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

 

وخلال الزيارة اطلع المزروعي ومعه مدير عام مطار عدن ونائبه ومقاول المشروع على حجم الإنجاز الذي بلغ 80% من إنشاء سور حماية وفتح بوابة خارجية للمسافرين من الناحية الشرقية للمطار.

وتحدث مدير عام مطار عدن المهندس طارق عبده أن نسبة الإنجاز في مشروع حماية المطار بلغ 80% ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

 

وكانت دولة الإمارات عملت على تأهيل مطار عدن الدولي منذُ تحريره في شهر أغسطس 2015، حيث اسفرت جهودها عن إعادة تشغيل المطار بعد ان تعرض لتدمير كبير خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على عدن .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة