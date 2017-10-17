مدير الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد العمل بمطار عدن الدولي

تفقد مدير الهلال الأحمر الإماراتي المهندس "جمعة المزروعي" صباح اليوم العمل بالمرحلة الثانية من إعادة تأهيل مطار عدن الدولي.

وخلال الزيارة اطلع المزروعي ومعه مدير عام مطار عدن ونائبه ومقاول المشروع على حجم الإنجاز الذي بلغ 80% من إنشاء سور حماية وفتح بوابة خارجية للمسافرين من الناحية الشرقية للمطار.

وتحدث مدير عام مطار عدن المهندس طارق عبده أن نسبة الإنجاز في مشروع حماية المطار بلغ 80% ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من العمل خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

وكانت دولة الإمارات عملت على تأهيل مطار عدن الدولي منذُ تحريره في شهر أغسطس 2015، حيث اسفرت جهودها عن إعادة تشغيل المطار بعد ان تعرض لتدمير كبير خلال الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على عدن .

اتبعنا على فيسبوك