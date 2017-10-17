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الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 10:08 صباحاً

اصمتوا قبل أن يسحبوكم في شوارع مارب.

علي الزامكي
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مارب المحافظة الوحيده التي رفضت الانقلاب مباشره و الرئيس هادي وقتها بالسجن مع خالد بحاح فبدلاً من تكريمها وتسليمها لاهلها نراهم نقلوا طاغوت صنعاء الهارب بالرياض الى مارب .

يالها من رذاله سياسية يديرها الرئيس هادي.

هل يعقل ان تتحرر من طاغوت وتستبدله بطاغوت.

 

هذا الرجل يريد يكذب على من؟

استطعتوا تمريرها على الرئيس هادي لكن يستحيل تمرروها على العالم.

من عرقل الرئيس هادي عند المرحلة الانتقالية وما بعد انتخابه ؟

 

سياسي واعلامي كبير و مقدم برامج الشرعية بالرياض ومحلل سياسي كما يصف نفسه كل تلك المصطلحات تجمعت في اليمن التعيس .

بالله عليكم هل يعقل مايقوله ذلك المحلل والصحفي ومقدم برامج واضاف لها اعلامي كبير يقول ان دول التحالف افتعلت احداث مارب لتنقل الخلافات من الجنوب الى الشمال لتهيئ الارضية لفصل الجنوب عن الشمال .

 

محافظة مارب المحافظة الوحيدة التي رفضت عفاش والحوثي قبل انطلاق عاصفة الحزم وقاوموا التمدد العفاشي الحوثي من اول ايامه ويطلع لك حتة مهرج يمني وينتزع حقوق اهل مارب ويستبدلها بحقوق من خارج محافظة مارب .

 

هل يعقل ان تتحرر من طاغوت وتستبدله بطاغوت اخر هذا هو ما تجاهله المحلل والصحفي اليمني ورمى حجره الرخوة على ظهر دول التحالف.

 

ذاكرة التاريخ لازالت حيه فهل تعلم ان علي محسن الاحمر اول من رفض هيكلة الجيش واول من عرقل قرارات الرئيس هادي وظلت محبوسه في رف قصره سنوات ودخل الحوثي ولم تستغرق يوم واحد وهربوا.

 

في مارب تحتاجوا الى نفس طريقة الحوثي فاهل مارب يستحيل يقبلوا بحزب الاصلاح في مارب فكما تخلصوا من عفاش سوف يتخلصوا منكم وهي مسئلة وقت وكان الاحرى بكم تحرروا مناطقكم قبل تذهبوا الى مارب المحررة من قبل رجالها تحت مظلة الشرعية المدعومه من التحالف بدلاً من ترموا فشلكم عليهم.

 

علي الزامكي

 

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