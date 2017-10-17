‘‘خالد بحاح‘‘: لو هناك قيادة شرعية حقيقية، فان أطراف أخرى ستكون مساندة لها اقليمية ودولية

قال نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح في تصريحات إلى «الوطن»، إنه لم يقم بزيارة سرية لمسقط، مضيفا «الزيارة كانت في بداية عاصفة الحزم وكانت معلنة»، مشيرا إلى أنه لم يلتق بجون كيري ولا غيره.

وعن اتهامه حكومة بن دغر «بالنزقة» والشرعية «بالهوجاء»، قال «نعم وكل ما كتبته هو ما اعنيه»، مضيفا «انا اتكلم عن تقييم اداء الشرعية التي هي غير موافقة للمرحلة»، مبينا أن هذا الآداء أسقط صنعاء كما أن النتيجة حتى الآن لا شيء.. وحول دور الامم المتحدة في اليمن، قال بحاح «السؤال ليس عن دور الأمم المتحدة في اليمن، ولكن ما هو دور الشرعية، لو هناك قيادة شرعية حقيقية، فان الاطراف الاخرى تكون مساندة معك اقليمية ودولية».

وعن القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة عبر حقوق الانسان أو غيرها، قال بحاح إن الخمول الحاصل للدبلوماسية اليمنية هو من أعطى هذه النتائج، لافتا إلى أن تعامل الأمم المتحدة مع الانقلابيين في صنعاء جاء نتيجة غياب الشرعية.

اتبعنا على فيسبوك