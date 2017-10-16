في ثورة الغضب المأربية : قتيلان من أبناء ‘‘قبيلة مراد‘‘في مأرب برصاص الإخوان

قتل شخصان برصاص القوات المحسوبة على حزب الإصلاح (جماعة الإخوان) في محافظة مأرب، خلال تجمع للعشرات من أبناء المحافظة، احتجاجا على تعيين مدير أمن ينتمي للجماعة، وتربطه علاقة عائلية بقيادات في ميليشيات الحوثي.

وقتل شخصان من قبيلة مراد، خلال الاحتجاجات التي جرت أمام مقر الإدارة المحلية في مأرب، بعد تعيين عبد الملك المداني. ووفقا لمصادر محلية، فإن أحد المحتجين أقدم على قتل عنصر من تلك القوات، كردة فعل على تفريقهم. ويتهم أبناء مأرب حزب الإصلاح باحتكار المناصب الحكومية والتجنيد للإخوانيين فقط

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