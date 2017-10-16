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عدن تتعرض لعبث البسط على الأراضي

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 16 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
البسط العشوائي على أرضية إتحادالأدباءعدن

 

نناشد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر التدخل بصورة عاجلة لمنع البسط العشوائي على أراضي، وممتلكات الدولة، في العاصمة عدن، ومنع البناء العشوائي، والحفاظ على المخططات الحضرية للمدينة، والحفاظ على المتنفسات، والحدائق، ومنع العبث، والبسط على ممتلكات المواطنين والمستثمرين، وممتلكات الكيانات الإبداعية والثقافية.

 

فعدن تكاد تتحول إلى قرية بسبب هذا العبث المتغول، الذي لم يجد من يردعه حتى الآن، ونؤكد أن ذلك إنما هي محاولات انتقام من هذه المدينة الباسلة، والصامدة، ومحاولة تدمير مميزاتها، ومقوماتها المدنية والاقتصادية والحضرية.

 

لقد وصلنا كم كبير من الرسائل والمناشدات بهذا الخصوص، وبدورنا نناشد الحكومة اليمنية للتحرك، وتجريد قوة عسكرية ضاربة، لإنقاذ عدن من هذا العبث.

 

علما بأن ما يحدث يتم بتسهيلات من مسؤولين محليين وأمنيين في العاصمة.. للأسف..!!.

*- باسم فضل الشعيبي – الأيام

 

 

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