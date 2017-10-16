دكتور ضالعي من قرية الذهابي يبيع كبشا لتغطية مصاريف المشاركة في مليونية ١٤ أكتوبر

المناضل د.انور علي محسن الجيلاني من أوائل الملتحقين في الحراك الجنوبي والذي تعرض للكثير من المضايقات في عمله بسبب توجهه السياسي وعمله القيادي في الحراك الجنوبي ومجالسه في الضالع فهو احد القيادات في المنطقة واحد أفراد المقاومة الجنوبية. حيث لفت انتباهنا مشاركة احد أبناء المنطقة لصورة القائد وهو ذاهب الى السوق لبيع الكبش من أغنامه لكي يتمكن من تغطية مصاريف مشاركته اخوانه أبناء الجنوب الاحتفالية المركزية التي ستقام في شارع المعلا عدن وقد كتب صاحب المنشور قائلا:

في الصباح الباكر التقط هذه الصوره لاحد قياده ومناضلي الثوره الجنوبيه د.انور علي محيسن من قريه الذهابي وهو ذاهب لبيع الكبش والذهاب الى العاصمة عدن للاحتفال بمليونيه 14 اكتوبر .

هؤلا المناضلون الحقيقيون والذين لا يمنون على احد ولا على الوطن بما يقدموه.

*- شبوه برس – المرصد

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