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الهلال الأحمر الإماراتي يربط المديريات الجنوبية من شبوه بكهرباء ميناء بلحاف

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شبوه برس - خاص - رضوم شبوه
الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:55 مساءً

 

اوفت رئاسة الهلال الأحمر الإماراتي بالوعد الذي أطلقته أثناء دخولها محافظة شبوة بتشغيل التيار الكهربائي من شركة ميناء بلحاف لتصدير الغاز على المديريات الجنوبية الشرقية من محافظة شبوه حسب إمكانيات التحمل لدى كهرباء شركة بلحاف.  

وتحقق ذلك بتشغيل التيار الكهربائي يوم أمس على مناطق مديرية رضوم من شركة بلحاف وسيكون برنامج التشغيل 24 ساعة وأكدت المصادر بأن الهلال الأحمر الإماراتي بذل جهود جبارة في ربط كهرباء مديرية رضوم بشركة بلحاف وتشغيل التيار الكهربائي اليوم يعد إنجاز كبير ، وأضاف المصدر بأن عملية ربط كهرباء المديريات المتبقية بشركة بلحاف جاري على قدم وساق وخلال الأيام المقبلة سيعمل التيار الكهربائي في هذه المديريات “

 

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