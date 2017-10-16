الهلال الأحمر الإماراتي يربط المديريات الجنوبية من شبوه بكهرباء ميناء بلحاف اوفت رئاسة الهلال الأحمر الإماراتي بالوعد الذي أطلقته أثناء دخولها محافظة شبوة بتشغيل التيار الكهربائي من شركة ميناء بلحاف لتصدير الغاز على المديريات الجنوبية الشرقية من محافظة شبوه حسب إمكانيات التحمل لدى كهرباء شركة بلحاف. وتحقق ذلك بتشغيل التيار الكهربائي

شطارة : ما حصل في الصومال أراد الإخوان استمراره في الجنوب قال الإعلامي الجنوبي والقيادي في المجلس الإنتقالي الأستاذ "لطفي شطارة إن جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ارادوا استمرار مسلسل الدم في الجنوب لولا يقظة رجال الأمن الذين تصدوا لمشروع التدمير الإرهابي الذي كان يخطط لها. ونشر رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي

وزير الداخلية بن عرب يقول أن استقلال دولة الجنوب أمر متفق عليه دوليا ولكن بعد أنتهاء الحرب أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، أن الدعوات لانفصال بعض الأقاليم «غير مناسبة» في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الشرعية اليمنية تسير نحو دولة «اتحادية» من أقاليم عدة ولكن بعد انتهاء الحرب. وقال عرب لـ «الحياة» رداً على

بلطجة قمع الراي بادئ ذي بدء للبيوت حرمات واقتحامها مدان في الشرائع والأعراف وان ما تعرض له صباح امس السبت منزل الإعلامي والناشط محمد مظفر العولقي في عدن من اعتداء بلطجي على طريقة زوار الفجر واستيلاء على جوالاته وأجهزة الكمبيوتر الخاصة به عمل واعتداء مدان ومؤشر واضح باستخدام بلطجة قمع