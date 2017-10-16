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شطارة : ما حصل في الصومال أراد الإخوان استمراره في الجنوب

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شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 16 أكتوبر 2017 01:51 مساءً

 

قال الإعلامي الجنوبي والقيادي في المجلس الإنتقالي الأستاذ "لطفي شطارة إن جماعة الإخوان المسلمين في اليمن ارادوا استمرار مسلسل الدم في الجنوب لولا يقظة رجال الأمن الذين تصدوا لمشروع التدمير الإرهابي الذي كان يخطط لها. ونشر رئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي صورة لتفجير حدث في الصومال اليوم الأحد قائلا "قبل عام كانت عدن هكذا ..

 

الإرهاب فيها لا يستثني أحد .. التفجيرات الإرهابية والمفخخات التي تحصد أرواح الأبرياء بأسم الدين وتكفير من يعارض الفكر الظلامي المسيس.. الصورة لسيارة مفخخة فجرها الإرهابيون في العاصمة الصومالية مقديشو حصدت فيها 85 قتيل قبل ساعتين من الآن ".

 

وأضاف "هكذا أرادوا لعدن ان تعيش الرعب والإجرام والإرهاب المنظم ..

لهذا يتوعدون شلال بالاقالة لأنه تعامل بقوة مع الإرهاب ، ولهذا أيضا تتعرض الإمارات للإساءة ، لأنها لم تسمح للقاعدة ومموليها باحتلال مدن الجنوب وتحويلها إلى قواعد للقاعدة ..

 

هكذا اراد الإخوان المجرمون استمرار مسلسل الدم في الجنوب كما يجري من سفك لدماء الأبرياء من إخواننا في الصومال ..

قبلة على جبين كل من صنع وسهر ويسهر على تعزيز الأمن في الجنوب وملاحقة الإرهابيين واوكارهم فيه".

 

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