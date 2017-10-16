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المحافظ البحسني يزور الحبيب بن حفيظ ويوجه بإستكمال مقطع خط جسر حيد قاسم (صور)

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شبوه برس - خاص - تريم وادي حضرموت
الاثنين 16 أكتوبر 2017 12:18 مساءً

 

زار محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عميد دار المصطفى للدراسات الإسلامية الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

وتناقش المحافظ البحسني مع الحبيب بن حفيظ حول عدد من القضايا الهامة وأدوار مدرسة حضرموت الريادي في نشر مفاهيم الوسطية والإعتدال والتسامح، مؤكدين على ضرورة أن تقوم بدورها خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها حضرموت.

 

وفي سياق منفصل وجه المحافظ البحسني مكتب الاشغال العامه والطرق بإستكمال مقطع بالخط الممتد غرابا من الجسر المعلق بحيد قاسم الى مديرية تريم البالغ طوله 300 مترا وبعرض 9 أمتار.

رافقه خلال الزيارة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والقيادات العسكرية ومدير عام مديرية تريم.

 

 

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