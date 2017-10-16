المقاومة الجنوبية في عسيلان تستعيد موقع العكدة والمحكمة وتطرد الانقلابيين (صور)

أستعاد رجال المقاومة الجنوبية المشكلة من أبناء بلحارث وقبائل المنطقة ومناطق الجنوب الأخرى موقع العكدة الذي أستولت عليه مليشيات الإنقلابيين يوم أمس بعد خيانة تعرضت لها المقاومة واللواء 19 المكون من أبناء المنطقة ومجندين جنوبيين تمثلت في إنسحابات من الصفراء شرق عسيلان نفذها اللواء 21 الموالي لعلي محسن الأحمر وحزب الاصلاح والحصار المفروض على اللواء 19 وتغيير قيادته ومنع الأسلحة والذخائر عنه منذ بداية الحرب من قبل قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب ومعها رئاسة الإركان العامة .

وقد نفذ طيران التحالف العربي في ساحة متاخرة من مساء امس وفجر اليوم غارات جوية استهدفت مواقع لمليشيا الحوثي وصالح في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

و استهدفت الغارات موقعي العكدة والمحكمة و التي سيطرت عليها المليشيات مساء الأحد وتم إستعادتها صباح اليوم .

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