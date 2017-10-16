معاهم_حمار_مأسور_ويشتوا_فيدرالية

مافيش معاهم قلوب يحشدوا 34 نفر بجولة شميلة بصنعاء للأعتراض على المليشيات الانقلابية وممارساتها ...

اعتراض بس ... مش مقاومة وقتال .. !!

ومع ذلك ...

يجي يناقشك بالحشود الاكتوبرية ويستنقص منها ويذمها ويلعنها ويقدح بها ...

فقط لأنهم ينادون بحقهم السيادي على ارضهم وثرواتهم وانتزاعها من ايادي اسيادهم اللصوص الذين يظنون انهم يخدعونا بأنهم ملائكة .

عاد شي حيا بوجوهكم يا حزب بلا حيا ...وإلا خلاص تساقط اللحم من عليه .. !!!

#انشغلوا_بهمكم_وخيبتكم ...

وطالبوا قياداتكم أن كانت لكم كلمة ووزن عندهم واشك في هذا .. طالبوهم بأن يحققوا انتصارات تبيض الوجوه .. وترفع الرأس ..

وحينما تملكون من الأمر شيء ....

تعالوا واقعدوا معنا على طاولة واحدة متقابلين فيها شمالآ وجنوبآ #الند_للند ... وليس #الفرع_والاصل

عندها ممكن أن نقيم لكم وزنا .. ونقول أنكم قول وفعل وتضحيات .. وسنرفع أيادينا عاليآ لنؤدي لكم التحية العسكرية احترامآ لافعالكم وتضحياتكم ..

لان في شرعنا وعرفنا ... الرجال تحترم الرجال ...

ما انكم تشتوا تدخلوا معانا فيدرالية بحمار مأسور وواحد قفز من فوق الجبل ... !!!

ده قده جنان .. وحتى الجنان ... يشتي له عقل ..

أعتقد أن كفة ميزانكم مازالت خفيفة أمام شعب الجبارين ... فكلمونا بما يعقله العقل ويقبله المنطق لتسهل الحلول وتتيسر حياة الناس شمالآ وجنوبآ في ظل مشاعر الرضى للجنوبيين بأستعادة حقهم وقناعة الشماليين انهم أعادوا الحقوق لاهلها ...

لتتألف قلوب الأجيال القادمة وتتعايش فيما بينها مابين قاعدة الرضى والقناعة ليكونوا متحابين متوادين فيما بينهم كشعبين فرقت بين وحدة قلوبهم قبل وحدة الجغرافيا أطماع مشائخكم وانانية زعمائكم وولائكم الأعمى لهم وجحودكم ونكرانكم لمحبة أخوة لكم منحوكم أغلى ماعندهم ليحققوا حلم الأجيال التي كانت بحق أجيال عظيمة ...

من تذموهم اليوم وتلعنوهم بأقلامكم الحزبية السفيهة الرخيصة .. هم في يوم من الأيام منحوكم أغلى مايملكون ليكونوا شركاء ...

فمنحوكم دولة ووطن وارض وسيادة وراية وعاصمة وعملة وموروث ...

وتنازلوا حبآ وطوعآ عن كل ذلك ... تنازاوا عن وطن ... فالجنوب ليس محافظة تريد أن تنفصل من محيطها ...

بل الجنوب كان دولة ومازالت حتى الآن أراشيف وزارات خارجية الدولة الإقليمية المجاورة تحتفظ حتى بترسيم الحدود بينها وبين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

تنازلوا عن 360 الف كيلو متر مربع .. لأجل مشروع عظيم تربينا عليه في مدارس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لنردد كل صباح ...

لنناضل من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتنفيذ الخطة الخمسية وتحقيق #الوحدو_اليمنية ..

#واتحداكم إن كنتم ترددون شعار تحقيق الوحدة اليمنية في مدارسكم صباحآ ومساء في زمن الجمهوريةالعربية اليمنية ..

واليوم تريدون أن يصبح هذا الشعب اسيرآ لكم .. !!

تريدون منهم أن يكونوا اتباع ... وهم كانوا ومازالوا وسيظلون اسياد على ارضهم ... !!

#لا_والله ...

ومن رفع السماء بلا عمد ... وثبت الأرض على ماء جمد .. سيظل هذا الشعب هو الشعب سيدآ على أرضة محافظآ على موروثة ولايريد سوى أن يستعيد حياتة كسيد على ارضة ودولتة ..وليس كتابع لمشائخ أحزابكم .

المجد للشهداء الأبرار الإشراف الذين قاتلوا وصدقوا الله في أعمالهم واخلصوا النوايا #جنوبآ_وشمالا...

ولا عزاء ولا وزن لمن فروا هم وأولادهم وأقاربهم إلى بلاد الغيوم والمطر ... رافضين الجنة والحور العين ..

#الجنوب_ند_وليس_فرع

#طلاب_حق #ليسوا_معتدين

عبدالقادر القاضي / أبو نشوان .

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