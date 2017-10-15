الشيخ السليماني :مشاركة ابناء شبوة في مليونية المعلا تأكيد واضح على دعم المجلس الانتقالي

قال القيادي في المقاومة الجنوبية علي السليماني ان مشاركة ابناء شبوة في فعالية ساحة المعلا تأكيد واضح على دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال السليماني في تصريح صحفي" ان ابناء شبوة بجميع ابنائها وصلوا لكي يحتفلوا ويشاركوا ابناء الجنوب في احتفالهم بعيد الثورة 54 من 14 اكتوبر في ساحه المعلا وللتعبير عن التأييد الكامل بكل للمجلس الانتقالي

واضاف" نؤيد كل الاعمال والقرارات التي يصدرها المجلس والتي تصب في صالح الجنوب وقضيته العادلة .

وتابع الشيخ علي محسن السليماني :" نستغل هذه المناسبة العظيمة لشعب الجنوب وعبرها نبعث تهنئة الى شبعنا في الجنوب والمجلس الانتقالي بمناسبة الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر .

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