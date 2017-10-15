حادث لحافة بن معمر على طريق شرورة يسفر عن وفاة 6 نساء و18 جريح

قالت مصادر اعلامية ان عددا من المسافرين اليمنيين توفوا واصيب اخرين، صباح اليوم الاحد، جراء حادث مروري على طريق الوديعة.

وقالت المصادر ان حادث مروري تسبب بوفاة 6 نساء على الفور، وأصيب نحو ١٨ آخرين تم نقلهم الى مستشفى شرورة، عقب تصادم حافلة نقل جماعي تابعة لبن معمر، مع شاحنة على بعد 80 كيلو من شرورة.

واوضحت المصادر ان الباص التابع لشركة بن معمر كان متوجها الى اليمن قادما من مكة، وان سبب الحادثة تصادم مع شاحنة على بعد ٨٠ كيلو من شرورة.

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