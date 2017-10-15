الشيخ السليماني :مشاركة ابناء شبوة في مليونية المعلا تأكيد واضح على دعم المجلس الانتقالي قال القيادي في المقاومة الجنوبية علي السليماني ان مشاركة ابناء شبوة في فعالية ساحة المعلا تأكيد واضح على دعمهم للمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال السليماني في تصريح صحفي" ان ابناء شبوة بجميع ابنائها وصلوا لكي يحتفلوا ويشاركوا ابناء الجنوب في احتفالهم بعيد الثورة 54 من 14

حادث لحافة بن معمر على طريق شرورة يسفر عن وفاة 6 نساء و18 جريح قالت مصادر اعلامية ان عددا من المسافرين اليمنيين توفوا واصيب اخرين، صباح اليوم الاحد، جراء حادث مروري على طريق الوديعة. وقالت المصادر ان حادث مروري تسبب بوفاة 6 نساء على الفور، وأصيب نحو ١٨ آخرين تم نقلهم الى مستشفى شرورة، عقب تصادم حافلة نقل جماعي تابعة لبن معمر، مع

قيادات المجلس الانتقالي تزور موقع استشهاد جعفر محمد سعد زارت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي عصر يوم السبت موقع استشهاد محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد. وترحمت القيادات على روح الشهيد جعفر محمد . واستشهد جعفر محمد بمديرية التواهي قبل عامين بتفجير سيارة مفخخة بموكبه في الـ6 من ديسمبر 2015.

صحفي إماراتي :انفصال الجنوب قرار جنوبي ولن تتدخل دول التحالف في التأثير على وجهة هذا القرار اعتبر الكاتب الصحفي الإماراتي محمد الحمادي، أن مطالب استقلال الجنوب أمر مطروح على الساحة اليمنية بين أطراف تتجاذب هذا الموضوع الحساس، مشيرا إلى أن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نقل هذه الرغبة الجنوبية في الانفصال. وأوضح الحمادي أن المناخ العام العالمي