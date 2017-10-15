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مصدر عسكري يوضّح : أسباب امتناع الألوية العسكريّة الجنوبية عن المشاركة في العرض العسكري...

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شبوه برس - خاص - عدن
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:53 صباحاً

 

كشف مصدر عسكري رفيع في قيادة الألوية العسكرية الجنوبية ل جولدن نيوز إن القيادة العسكرية الجنوبية  قررّت عدم  المشاركة في العرض العسكري الذي سيتم في الكلية العسكرية في صلاح الدين . 

 

وقال المصدر العسكري إنه رغم استكمال التحضيرات لإتمام العرض والتفاهمات مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بأن ينفّذ العرض تحت رأية العلم الجنوبي الذي انتصر الجنوبيون تحت لوائه ، إلا إنه وفي اللحظات الأخيرة فوجئنا بقرار منع رفع الإعلام الجنوبية ومنع ترديد هتافات الولاء للوطن الجنوبي  .

وأشار المصدر إلى أنه بإمكان القوة العسكرية الجنوبية تنفذ ماتريد أثناء العرض ، إلا إن الحكمة تقتضي نزع فتيل الأزمة المفتعلة  .  وكشف المصدر عن ترتيبات يقوم بها بعض الخارجين عن الإجماع الجنوبي ، بتنفيذ العرض بألوية الحماية الرئاسية فقط وبعض السرايا القادمة من الشمال . 

 

وأضاف المصدر أن البعض قدّم مقترحات بأن ينفذ العرض بدون رفع أي من العلمين ( ج . ي . د . ش  او ج . ع . ي ) وترديد عبارة بالروح والدم نفديك ياوطن كحل وسط . مؤكدا بأن الجنوبيين لن يشاركوا في أي عرض عسكري مالم يكن تحت الرأية الوطنية الجنوبية وترديد عبارات الولاء للوطن الجنوبي .

 

شبوه برس - جولدن نيوز

 

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