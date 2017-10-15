الحزام الأمني في منطقة العسكرية يعثر على كمية من المتفجرات .

عثر الحزام الأمني صباح اليوم في منطقة العسكرية بلحج على حوش فيه عدد من أنواع المتفجرات .

حيث داهمت قوات الحزام الأمني بقيادة سالم النقيب حوش في منطقة العسكرية بعد حصولهم على معلومات خاصة وعثروا على متفجرات تي ان تي و فسفور و صواعق .

وأكد قائد الحزام الأمني في منطقة العسكرية سالم النقيب أن الملاحقات والبحث مستمر للبحث عن أصحاب هذه المتفجرات .

يذكر أن قوات الحزام الأمني في منطقة العسكرية استطاعت أن تضبط الأمن في المنطقة وقد ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من العناصر الإرهابية بعد مواجهات أدت إلى استشهاد عدد من الجنوب ومقتل عدد آخر من المطلوبين .

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