منذ
فشل حكومة هادي وبن دغر يدفع الجنوبيين إلى خيار الاستفتاء
  قالت مصادر يمنية مطّلعة إن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي باتت مقتنعة بأن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي لا تسعى لمصالحة جدية مع الجنوبيين وأن حساباتها مرتبطة بحزب الإصلاح الإخواني، وهو وضع دفع إلى خيار الاستفتاء لمعرفة اتجاهات الجنوبيين بشأن الانفصال.   وقالت
منذ 6 دقائق
مصدر عسكري يوضّح : أسباب امتناع الألوية العسكريّة الجنوبية عن المشاركة في العرض العسكري...
  كشف مصدر عسكري رفيع في قيادة الألوية العسكرية الجنوبية ل جولدن نيوز إن القيادة العسكرية الجنوبية  قررّت عدم  المشاركة في العرض العسكري الذي سيتم في الكلية العسكرية في صلاح الدين .    وقال المصدر العسكري إنه رغم استكمال التحضيرات لإتمام العرض والتفاهمات مع
منذ 11 دقيقه
ماذا بعد الاحتفال؟
  جاء احتفال الجنوبيين بالامس في مرحلة حاسمة و مفصلية في تاريخ الصراع في اليمن والجنوب وقد تحقق فيها للجنوب الكثير من المكاسب على الارض و في الجانب السياسي و بعد أن تم تشكيل وإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي والزخم الشعبي الذي رافقه وفرض واقعا سياسيا جديدا  خرج عن حالة
منذ 12 دقيقه
الحزام الأمني في منطقة العسكرية يعثر على كمية من المتفجرات .
  عثر الحزام الأمني صباح اليوم  في منطقة العسكرية بلحج على حوش فيه عدد من أنواع المتفجرات . حيث داهمت قوات الحزام الأمني بقيادة سالم النقيب حوش في منطقة العسكرية بعد حصولهم على معلومات خاصة وعثروا على متفجرات تي ان تي و فسفور و صواعق .   وأكد قائد الحزام الأمني في منطقة
منذ 53 دقيقه
رويترز: الجنوبيون يسعون لإجراء استفتاء على الانفصال قريباً
  قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب. وقال أيضا في تصريحات أدلى بها ليل الجمعة في مقابلة مع قناة الغد المشرق الإخبارية إنه سيصدر إعلان مهم يوم السبت خلال حشد دعا له المجلس
الرئيسية اخبار المحافظات الحزام الأمني في منطقة العسكرية يعثر على كمية من المتفجرات .
اخبار المحافظات

الحزام الأمني في منطقة العسكرية يعثر على كمية من المتفجرات .

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - يافع
الأحد 15 أكتوبر 2017 11:47 صباحاً

 

عثر الحزام الأمني صباح اليوم  في منطقة العسكرية بلحج على حوش فيه عدد من أنواع المتفجرات .

حيث داهمت قوات الحزام الأمني بقيادة سالم النقيب حوش في منطقة العسكرية بعد حصولهم على معلومات خاصة وعثروا على متفجرات تي ان تي و فسفور و صواعق .

 

وأكد قائد الحزام الأمني في منطقة العسكرية سالم النقيب أن الملاحقات والبحث مستمر للبحث عن أصحاب هذه المتفجرات .

 

يذكر أن قوات الحزام الأمني في منطقة العسكرية استطاعت أن تضبط الأمن في المنطقة وقد ألقت القبض خلال الأشهر الماضية على عدد من العناصر الإرهابية بعد مواجهات أدت إلى استشهاد عدد من الجنوب ومقتل عدد آخر من المطلوبين .

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة