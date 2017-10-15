رويترز: الجنوبيون يسعون لإجراء استفتاء على الانفصال قريباً

قال محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، الذي كان قد أعلن عن مجلس يسعى لانفصال جنوب اليمن، إنه سيتم الإعلان قريبا عن استفتاء لانفصال الجنوب.

وقال أيضا في تصريحات أدلى بها ليل الجمعة في مقابلة مع قناة الغد المشرق الإخبارية إنه سيصدر إعلان مهم يوم السبت خلال حشد دعا له المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه، وذلك بالتزامن مع الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر تشرين الأول 1963 والتي انتهت بإخراج بريطانيا من عدن في 30 نوفمبر تشرين الثاني 1967.

وكان الزبيدي قد أعلن يوم 11 مايو أيار عن تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يضم رموزا قبلية وعسكرية وسياسية. ويسعى المجلس لانفصال جنوب اليمن وتشكيل قيادة سياسية تحت رئاسة الزبيدي تمثل الجنوب وتديره.

وقالت وكالة رويترز الدولية، ان الكثير من أبناء الجنوب يقولون بأن المسؤولين في الشمال يستغلون مواردهم ويحرمونهم من فرص العمل والنفوذ.

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