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السبت 14 أكتوبر 2017 07:00 مساءً

عَلَم على سارية...!

بأقلامهم
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في إحتفالية خجولة خلف أسوار المعسكرات، وبحضور رئيس وزراء حكومة الشرعية، رُفِع علم الوحدة على سارية ميدان معسكر صلاح الدين في عدن...!

الغريب أن الكثير صوَّروا هذا الحدث وكأنه إنتصار كبير للوحدة، وضربة قاسية لمشروع الجنوب وقضيته...!

هل كُنتُم تنتظرون من إبن دغر أن يرفع علم الجنوب مثلاً...!؟

 

ياهؤلاء، قضيتنا الجنوبية أكبر من الأعلام والعروض والفعاليات، فلا تجعلوا آمالكم وطموحاتكم وتطلعاتكم وثقتكم تهتز أو تتضعضع فقط إن رُفِع عَلَم أوطُمِس آخر...

 

لكم أن تعودوا بالذاكرة قليلاً، وتأملوا أين كنَّا وأين كَانُوا، ثم عودوا للحاضر وتأملوا مرّة أخرى وأنظروا أين هم وأين نحن...؟

 

عَلَم الوحدة سيكون حاضر في كل المحافل الدولية واللقاءات الرسمية والمفاوضات والحوارات المستقبلية، وسيجلس أعضاء المجلس الإنتقالي وبجانبهم هذا العَلَم إذا ما شاركوا في تلك المفاوضات، فهل هذا سيعني آنذاك أنهم خونة أو أنهم تنازلوا عن حق إستعادة الدولة الجنوبية...؟

 

سيأتي اليوم الذي يقوم فيه آخر وحدوي في الجنوب بإنزال عَلَم الوحدة وطيّه للأبد، كما فعل ذلك آخر جندي بريطاني بعلم بريطانيا...

قليلاً من الثقة والصبر، فالقادم بإذن الله أجمل...

#لدينا_حلم

*- بقلم : محمد حبتور

 

 

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