سياسيون وإعلاميون جنوبيون يعلقون على ممارسات بن دغر ورفع علم اليمن داخل أسوار معسكر

علق السياسي والكاتب الصحفي "لطفي شطارة" على تصرفات احمد بن دغر في معسكر صلاح الدين بالقول أن أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .. حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم الحشود التي ترفع علم الجنوب في كل الساحات والشوارع والمناصات .. بن دغر أستمر في غبائك.

أما الزميل فواز الحنشي ان عدد السرايا التي شاركت في العرض 25 سرية بينها 4 سرايا شمالية طلاب مجندين بالكلية الحربية .

شارك في العرض ايضاً قوات من الوية الحماية الرئاسية واللواء الاول مشاة التابع لعيدروس وقوات الحزام الأمني ..

وهتفوا مرددين بالروح بالدم نفديك يا وطن ورفضوا نطق اسم اليمن .

من رفع علم اليمن هو السرايا الشمالية فقط، حتى سرايا الحماية الرئاسية بحسب فواز لم ترفع العلم اليمني .

طبعاً فواز كان حاضر هناك للتغطية .

السؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم اعادة هذا العدد من الجنود الشماليين الى الكلية الحربية بعدن، بينما جنود الحزام والحماية والقوات الخاصة بدون تأهيل .

اليس الأولى ان يتم اعادة تأهيل القوات الجنوبية بعد حرمان استمر لأكثر من 25 عام .

قيادة المنطقة الرابعة وقيادة الكلية الحربية هم من يتحمل المسؤولية الكاملة .

مهزلة بكل ما تحملة الكلمة من معنى ....

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