الانتقالي الجنوبي يستنكر الحملات الإعلامية المسيئة للتحالف من قبل وسائل الاعلام القطرية والاخوانية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة لدول التحالف العربي سيما السعودية والإمارات ، من قبل وسائل الاعلام القطرية والاخوانية.

جاء ذلك في خطاب تاريخي ألقاه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في احتفالية الذكرى ال54لثورة 14أكتوبر المجيدة بعدن أمام مئات الآلاف من أبناء الجنوب الذين احتشدوا للاحتفال بهذه الذكرى.

وقال الزبيدي نؤكد على استنكار الحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة لدول التحالف العربي ولاسيما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من قبل وسائل الإعلام القطرية والأدوات الإعلامية اليمنية الممولة من قطر وإيران لتشويه دور التحالف العربي وشيطنته في الجنوب واليمن ولاسيما الدور المشرف الذي تنهض به دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب.

مضيفا : كما نجدد استنكارنا لما تقوم به المليشيات المدعومة من إيران وقوات حليفها المخلوع في عمليات زعزعة للأمن والسلام في الإقليم والمنطقة، وما تحاوله من اعتداءات متكررة على المناطق الجنوبية المحررة، ولاسيما بيحان ومكيراس وكرش ووادي حضرموت.

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