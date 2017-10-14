توتر امني اثر رفع بن دغر لعلم الوحدة في عرض عسكري بعدن .. وسكرتيره الصحفي يتفاخر...

شبوه برس : ينشر النص الكامل لكلمة الرئيس عيدروس الزبيدي بسم الله الرحمن الرحيم كلمة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر

عَلَم على سارية...! في إحتفالية خجولة خلف أسوار المعسكرات، وبحضور رئيس وزراء حكومة الشرعية، رُفِع علم الوحدة على سارية ميدان معسكر صلاح الدين في عدن...! الغريب أن الكثير صوَّروا هذا الحدث وكأنه إنتصار كبير للوحدة، وضربة قاسية لمشروع الجنوب وقضيته...! هل كُنتُم تنتظرون من إبن دغر أن يرفع علم

سياسيون وإعلاميون جنوبيون يعلقون على ممارسات بن دغر ورفع علم اليمن داخل أسوار معسكر علق السياسي والكاتب الصحفي "لطفي شطارة" على تصرفات احمد بن دغر في معسكر صلاح الدين بالقول أن أحلى ما يعمله بن دغر انه يزيد من لحمة الجنوبيين بحركاته التي يستفزهم بها ويعود إلى وكره في المعاشيق .. حتى الآن لم يتجرأ على رفع علمه خارج أسوار او صالات مغلقة ، بينما يراقب العالم

الانتقالي الجنوبي يستنكر الحملات الإعلامية المسيئة للتحالف من قبل وسائل الاعلام القطرية والاخوانية أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة والمسيئة لدول التحالف العربي سيما السعودية والإمارات ، من قبل وسائل الاعلام القطرية والاخوانية. جاء ذلك في خطاب تاريخي ألقاه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في احتفالية الذكرى