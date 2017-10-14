توتر امني اثر رفع بن دغر لعلم الوحدة في عرض عسكري بعدن .. وسكرتيره الصحفي يتفاخر...
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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 06:47 مساءً
فجرت واقعة رفع اعلام الوحدة اليمنية في مقر كلية عسكرية بعدن حالة من الفوضى والاستهجان .
وفادت المصادر الاعلامية ان اطلاق نار كثيف سمع عقب انتهاء العرض العسكري الذي نفذته وحدات تابعة للحكومة الشرعية بالكلية العسكرية بعدن .
وعلى نحو غير مسبوق دشن العرض العسكري في الساعة السابعة والنصف صباحا قبل ان ينتهي خلال اقل من ساعة ليغادر بن دغر الكلية ولحظة خروج موكب رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر وقيادات عسكرية سمع اطلاق نار .
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