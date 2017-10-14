إذا لم تحل القضية الجنوبية بالسلم والسياسة ... ستتجه الأمور إلى الحرب

انتهت الفعالية وفيها تم الاعلان عن تشكيل الجمعية العمومية وهذا انجاز عظيم على طريق تثبيت السلطة وآلياتها التشريعية .

تم الاعلان عن فروع المجلس بالمحافظات وهذه خطوة مهمه ليعزز المجلس سلطته قبل اي خطوات اكبر تجنباً للفراغ والفوضى .

الاعلان عن التصعيد الشعبي سيكون مقدمه للتصعيد السياسي والعسكري ان لم تستجب الشرعية لمطالب الشارع الجنوبي .

في انتهاء الفعالية نقول ان رفض التعاطي مع المجلس الانتقالي وتحويله الى مشكله مؤقته يمكن احتوائها هو نهج عفاش الذي فشل فيه .

اذا لم تُحل القضية الجنوبية بالسلم والحل السياسي ستتجه الامور الى منحى اخر وهو الحرب التي سيتضرر منها الجميع وتزيد تفاقم الوضع في اليمن .

المجلس الانتقالي مستعد للتفاوض وحريص على السلام ولن يرفض الجلوس على طاولة الحل للخروج بمخرج آمن يحترم الارادة الجنوبية .

من يرفض التوجه للحل هو من يريد فرض خيارات العبث والدمار والحرب وهذا ما فرضه الحوثي وعفاش فكانت النتيجة هزيمتهم .

على الشرعية ان لا تدفع باتجاه نفس المغامرة لكونها لن تحصل الا على نفس النتائج .

للمجلس الانتقالي قوته العسكرية المسنوده شعبياً وسيتجه نحو التصعيد كون ما تسمى الشرعية وتجار الحروب مستمرين في عدوانيتهم واستهتارهم بالواقع والمتغيرات .

/ نبيل عبدالله

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