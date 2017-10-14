اللواء شلال شايع يشرف على الخطة الأمنية لتامين ساحة المليونية بشارع مدرم بالمعلا

قام اللواء الركن/ شلال علي شايع هادي مدير أمن عدن صباح يوم السبت بالإشراف المباشر على الانتشار الأمني والنقاط الأمنية المنتشرة في مداخل ومخارج شارع مدرم بمديرية المعلا ومحيط ساحة الأحتفال وفقاً للخطة الأمنية التي وضعها وأشرف على تنفيذها وذلك لحماية شعب الجنوب المحتشدين في شارع المعلا بمناسبة إحياء الذكرى ال54 لثورة 14 أكتوبر وتأمين مواكب الجماهير التي وصلت من جميع محافظات الجنوب للمشاركة في المليونية .

وأشاد اللواء شلال شايع اثناء زيارته التفقدية للنقاط الأمنية انطلاقا من التواهي والمعلا ومحيطها وحتى جولة كالتكس بيقظة رجال الأمن في السيطرة على الوضع الأمني مشدداً على المزيد من اليقظة الأمنية .

بعد ذلك توجه الى المشاركة بالأحتفال بشارع مدرم بالمعلا ليشارك شعب الجنوب فرحتهم بهذه الذكرى الغالية وتفقد الجماهير التي هتفت بأعلى صوت ياشلال سير سير ونحن بعدك بالمسير ونالت مشاركته ارتياح واسع بين صفوف الجماهير المحتشدة في المعلا معبرين عن شكرهم وتقديرهم لمدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن/شلال علي شايع عن الجهود التي بذلها ويبذلها في تحقيق الأمن والاستقرار والسيطرة الأمنية على مدينة عدن .

هذا وكانت إدارة أمن عدن قد شددت من إجراءاتها الأمنية في النقاط المنتشرة في عموم مديريات العاصمة عدن وإحكام السيطرة الأمنية على الحزام الأمني المحيط بساحة الأحتفال مع تنفيذ حملة تفتيش دقيق .

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