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كتل بشرية كبرى تلتحق بجماهير شعب الجنوب بالمعلا (صور)

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 04:31 مساءً

 

عشرات الالاف ومنذ ما قبل ظهر اليوم يواصلون التوافد الى ساحة المعلا للمشاركة بفعالية 14 اكتوبر

يواصل الالاف من الجنوبيين تدفقهم الجماهير منذ صباح اليوم السبت الى ساحة شارع مدرم بالمعلا بعدن لاحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر .

وتتوافد الجماهير استجابة لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي والذي ينظم الفعالية في المعلا وبمشاركة وفود من مختلف المحافظات الجنوبية . ومن المتوقع ان تبدأ فعاليات المهرجان الرسمية في هذا الوقت من عصر اليوم بمشاركة قيادات المجلس الانتقالي وشخصيات وطنية وعسكرية اخرى .

 

 

 

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