سياسي جنبي : ‘‘بن دغر‘‘ وجد هامشا في عدن يتحرك فيه مراعاة للرئيس هادي

قال سياسي جنوبي أنه يعتقد ان الهامش الذي ترك لحكومة بن دغر أن تتحرك فيه معقول لأننا في الجنوب لا نريد أن يتم خذلان الرئيس هادي كما خذلوه حلفاءه في اليمن.

وقال الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" في تغريدة رصدها موقع "شبوه برس" أنه متأكد أن بن دغر وحكومته يدركون حقيقة وجودهم في عدن لكي يبرروا رواتبهم أما وجودهم السياسي فهم أكثر من غيرهم مدركين أن لا وجود له.

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