إحضار جنود شماليين لرفع علم اليمن دعوات لطرد بن دغر من #عدن

دعا ناشطون جنوبيون الى طرد رئيس الوزراء ” بن دغر ” وحكومته من العاصمة عدن.

وطالبوا المجلس الانتقالي الجنوبي بضرورة التدخل لوضع حد لاستفزازات بن دغر التي تأتي على حساب تضحيات الشهداء والانتصارات التي حققها شعب الجنوب .

وعبر الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي ساحة مهرجان ذكرى أكتوبر في المعلا، عن غضبهم الشديد من تصرفات بن دغر المستفزة، وطالبوا بطرده من عدن دون تأخير.

ومن المتوقع ان تشهد العاصمة عدن خلال الأيام القادمة تصعيد ضد حكومة بن دغر، بعد اتهامها بتجاوز الخطوط الحمراء في عدن، واستفزاز الشارع الجنوبي .

حيث كشف مصادر جنوبية لـ ” يافع نيوز ” عن اعداد خطة تصعيدية ضد الحكومة بهدف طردها من عدن، نتيجة فشلها وعجزها وفسادها، واستفزازها الشارع الجنوبي.

وبحسب المصادر سيبدأ البرنامج التصعيدي بعد الانتهاء من احتفالات ذكرى أكتوبر ويهدف بشكل أساسي الى طرد حكومة بن دغر .

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