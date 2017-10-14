مدير أمن عدن: حزب الإصلاح ليس بريئا من الإرهاب

قال مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال شائع إن بصمات حزب الإصلاح موجودة في العمليات الإرهابية التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وأضاف قائلا:"حزب الإصلاح ليس بريئا وليس بعيدا عما يحدث من عمليات إرهابية وإن يده منغمسة وضوح الشمس في تهديد أمن وسلامة الجنوب".

وتوعد شلال ـ في تسجيل مصور بث على صفحة المركز الإعلامي لإدارة أمن بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليلة الخميس الجمعة ـ حزب الإصلاح بالملاحقة ومداهمة مقراته مادام متورطا، وأن العملية الأمنية الأخيرة التي داهمت مقراته واعتقلت أفرادا من الحزب لن تكون الأولى.. مضيفا "أؤكد أمام الملأ بأننا لن نستثني أي مقر".

واستطرد شلال قائلا:"لا مانع أن نذهب أينما نذهب طالما أننا سنذهب إلى هذا الهدف، وهو متلبس به مع الإصرار والترصد، ونؤكد أنه ستتم ملاحقة من تورط أو اشترك في تهديد أمن وسلامة الجنوب وأمن دول التحالف من قريب أو من بعيد لينال جزاءه العادل".

وأشار إلى أن "قوات الأمن في حملتهم استطاعت الكشف عن عملية إرهابية قبل وقوعها"،

مؤكدا أن "كل من تم اعتقالهم سينالون إجراءات تحقيق عادلة".. نافيا في الوقت ذاته أن "تكون إدارة أمن عدن في عداء مع أحد"، مطالبا الجميع بـ"الإسهام والمشاركة في محاربة الإرهاب".

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