السياسي بن عيدان : أمام شعبنا مسيرة شاقة وطويل تحتاج للصبر والعمل المنظم

قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي " د حسين لقور بن عيدان" أن على شعبنا ان يدرك ان امامنا مسير شاقة وطويلة وتحتاج لصبر وعمل منظم لكي نصل بشعبنا الى تحقيق هدفه في قيام دولته .

جاء ذلك في منشور رصده موقع "شبوه برس" على حائطه الخاص ونعيد نشرما جاء فيه : أن الشفافية والمصارحة هي اقرب الطرق لجعل الناس تعرف حقيقة الصراع اليوم الدائر في اليمن والجنوب و تشابك المصالح والصراع عليها لاعب حاسم في هذا الصراع بعد أن اكتملت أضلاع مربع الصراع الأربعة الدولي و الإقليمي و اليمني- اليمني والجنوبي- اليمني.

استمرار الصراع يلبي مصالح تجار الحروب المحليين والدوليين وحتى المنظمات الدولية التي تسترزق على هذا الصراعات بمافيها منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي توصل ما قيمته دولار مساعدة بتكلفة 3 دولار تضبع في مكاتبها من نيويورك إلى جنيف الى مقراتها الإقليمية .

لذا على شعبنا ان يدرك ان امامنا مسير شاقة وطويلة وتحتاج لصبر وعمل منظم لكي نصل بشعبنا الى تحقيق هدفه في قيام دولته, إعطاء وبيع الأوهام والوعود لا تخلق الا الاحباط فلنكن واقعيين و ندير الصراع من اليمن بحنكة وهدوء.

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