منذ
إستفتاء شعب الجنوب العربي لن يتم قبل تشكيل المجلس العسكري
  بناء على التفويض الممنوح له من الشعب فمن حق المجلس اتخاذ القرارات التي تضمن مصالح الشعب وانتصار القضية ، ليس من العدل ان يرتبط الجنوبيين بواقع الحرب ودولة الفشل الى مالا نهاية لهذا قد يتخذ المجلس قرار بالذهاب نحو الاستفتاء من طرف واحد اذا انتهت مهله زمنية يمنحها المجلس
منذ 4 دقائق
تقرير : تلوث بيئي خطير يجتاح أجمل شواطئ عدن ويكشف مصدره(صور)
  *- تقرير / د. يوسف سعيد تتعرض شواطئ عدن لموجه كبيرة من التلوث وانتشار المواد والمركبات النفطية وغير النفطية الخطرة لم يسبق لها مثيل في ظل غياب كامل للجهات المعنية والتي لم يعد كما يبدو حماية الشواطئ البحرية من التلوث له أولوية..   هذا التلوث ياتي من مصدرين : مصدر بحري ناتج
منذ 20 دقيقه
رئيس الانتقالي ‘‘الزبيدي‘‘ هناك مفاجئة هامة سيتم الاعلان عنها يوم غد السبت
  قال الرئيس عيدروس الزبيدي في حوار على قناة الغد المشرق مساءاليوم نحن بالمجلس الانتقالي لدينا منهجيه مع دول الاقليم ومجلس الامن ولدينا خطوط عريضه للتواصل مع كل الدول. ولمسنا تجاوب وسنحصل على مفاجئات بأذن الله تسر شعب الجنوب. سيكون برنامج تصعيدي للمجلس الانتقالي بعد 14
منذ 22 دقيقه
أحمد بن بريك محذّرا : شلال والبحسني خط أحمر ولن نسمح بأي إقالات
  قال اللواء أحمد سعيد بن بريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت السابق : أننا نقول للجميع كفايه حرب الوضع القائم هو (الشمال شمال) و(الجنوب جنوب) ، والدليل على ذلك أن الشماليين لم يحرروا حتى شبر من أراضيهم وهذا مايدل على كذبهم واستغلالهم للتحالف والاستفادة من
منذ 26 دقيقه
الزبيدي يلتقي بقائد نخبة شبوه وقائد لواء الإسناد بحضور بن فريد
  على وقع احتفالات شعب الجنوب بالذكرى الـ54 لثورة 14 اكتوبر، عقدت العديد من اللقاءات بين قيادات جنوبية مختلفة من مختلف محافظات الجنوب، في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي .   وكانت ابرز اللقاءات، هي لقاء قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد البوحر القميشي، برئيس المجلس
الرئيسية اخبار المحافظات إستفتاء شعب الجنوب العربي لن يتم قبل تشكيل المجلس العسكري
اخبار المحافظات

إستفتاء شعب الجنوب العربي لن يتم قبل تشكيل المجلس العسكري

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 01:42 صباحاً

 

بناء على التفويض الممنوح له من الشعب فمن حق المجلس اتخاذ القرارات التي تضمن مصالح الشعب وانتصار القضية ، ليس من العدل ان يرتبط الجنوبيين بواقع الحرب ودولة الفشل الى مالا نهاية لهذا قد يتخذ المجلس قرار بالذهاب نحو الاستفتاء من طرف واحد اذا انتهت مهله زمنية يمنحها المجلس للانقلابيين والشرعية لانهاء الحرب وجلوس ممثلين عن الشمال في مفاوضات مباشرة للحل النهائي للقضية الجنوبية .

هذه الخطوه سيتخذها المجلس عاجلاً او اجلاً لكن موعد الاستفتاء لن يكون الا بعد ان يتم تشكيل المجلس العسكري وتثبيت سلطة المجلس الانتقالي على امتداد الجنوب .

بحمدالله اليوم نحن متفائلين جداً بما نلمسه من تحول سياسي كبير واصبح الاستحقاق المنشود مسألة وقت لهذا يجب ان نقف متوحدين خلف قيادتنا الموحدة لنقول للعالم نحن لا نمتلك عدالة القضية فقط نحن نمتلك قيادة يمكن التفاوض معها والثقة في قدرتها على ادارة الجنوب انتقالياً حتى تنظيم العملية السياسية وقدوم انتخابات عامه .

/ نبيل عبدالله – عدن

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة