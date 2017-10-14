إستفتاء شعب الجنوب العربي لن يتم قبل تشكيل المجلس العسكري

بناء على التفويض الممنوح له من الشعب فمن حق المجلس اتخاذ القرارات التي تضمن مصالح الشعب وانتصار القضية ، ليس من العدل ان يرتبط الجنوبيين بواقع الحرب ودولة الفشل الى مالا نهاية لهذا قد يتخذ المجلس قرار بالذهاب نحو الاستفتاء من طرف واحد اذا انتهت مهله زمنية يمنحها المجلس للانقلابيين والشرعية لانهاء الحرب وجلوس ممثلين عن الشمال في مفاوضات مباشرة للحل النهائي للقضية الجنوبية .

هذه الخطوه سيتخذها المجلس عاجلاً او اجلاً لكن موعد الاستفتاء لن يكون الا بعد ان يتم تشكيل المجلس العسكري وتثبيت سلطة المجلس الانتقالي على امتداد الجنوب .

بحمدالله اليوم نحن متفائلين جداً بما نلمسه من تحول سياسي كبير واصبح الاستحقاق المنشود مسألة وقت لهذا يجب ان نقف متوحدين خلف قيادتنا الموحدة لنقول للعالم نحن لا نمتلك عدالة القضية فقط نحن نمتلك قيادة يمكن التفاوض معها والثقة في قدرتها على ادارة الجنوب انتقالياً حتى تنظيم العملية السياسية وقدوم انتخابات عامه .

/ نبيل عبدالله – عدن

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