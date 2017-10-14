رئيس الانتقالي ‘‘الزبيدي‘‘ هناك مفاجئة هامة سيتم الاعلان عنها يوم غد السبت

قال الرئيس عيدروس الزبيدي في حوار على قناة الغد المشرق مساءاليوم نحن بالمجلس الانتقالي لدينا منهجيه مع دول الاقليم ومجلس الامن ولدينا خطوط عريضه للتواصل مع كل الدول. ولمسنا تجاوب وسنحصل على مفاجئات بأذن الله تسر شعب الجنوب.

سيكون برنامج تصعيدي للمجلس الانتقالي بعد 14 اكتوبر وحكومة الشرعية اثبتت فشلها كحكومه فاشلها لم توفر حتى رواتب الناس لا كهربا لا ما فعلاقاتنا بالسعودية والامارات علاقات مصيرية مشتركة ومستمرة. فنحن جزاء من المجتمع الدولي وسنقف بجانب التحالف في حربها ضد التمدد الايراني والى جانب المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب وحماية المياه الاقليمية. فنحن من خلال دائرة العلاقات الخارجيه على تواصل مع العالم كله لفتح علاقات تواصل.

المجلس الانتقالي جا من رحم المعاناه وبعد ثمرة نضال طويل للحراك والمقاومة الجنوبية منذ 1997م وسنبقى بالمقدمه مع شعب الجنوب بكل قضاياه. فالمجلس الانتقالي جزاء من الحل بالمنطقه وسهل بالسيطره على ارض الجنوب وهذا ماقاله سفراء دول كبرى. لدينا اهداف لازم نحققها باستعادة دولة الجنوب. المفاجئات ستكون مباشرة عبر قناة الغد المشرق

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