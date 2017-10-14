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أحمد بن بريك محذّرا : شلال والبحسني خط أحمر ولن نسمح بأي إقالات

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 01:19 صباحاً

 

قال اللواء أحمد سعيد بن بريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ومحافظ حضرموت السابق : أننا نقول للجميع كفايه حرب الوضع القائم هو (الشمال شمال) و(الجنوب جنوب) ، والدليل على ذلك أن الشماليين لم يحرروا حتى شبر من أراضيهم وهذا مايدل على كذبهم واستغلالهم للتحالف والاستفادة من إطالة الحرب، فيجب على التحالف إيقاف الحرب والعمل بالمعطيات الموجودة على الارض ، وبلاش الكذب وقفوا الحرب وكلا يرجع بيته ، في إشارة منه ليكون الجنوب دولة والشمال دولة كما كان سائد قبل الوحدة.

 

جاء ذلك في كلمة للواء بن بريك القاها مساء اليوم الجمعة وأمام حشد كبير من أبناء الجنوب والذي احتشدوا عشية ذكرى ثورة 14أكتوبر.

 

وقال بن بريك أيضا أننا لن نسمح بالتمادي والتهديد بالاقالات ، وأمن عدن فشلال خط أحمر والبحسني أيضا ، ولن نسمح بأي اقالة قادمة.

 

كما وجه رسالته الثانية إلى القيادات الجنوبية والتي ذكر اسماء بعضها وهم علي سالم البيض وعلي ناصر محمد والعطاس وباعوم وغيرهم موضحاً موقف المجلس الانتقالي تجاههم بقوله ” نحن كمجلس انتقالي نكن لهذه القيادات كل الاحترام ونقدر كل ماقدموه من جهود من أجل الجنوب” ، وعبّر عن ثقته بالرئيس هادي قائلاً ” نحن نثق أن الرئيس هادي سيكون إلى جانبنا يوماً ما”.

 

وفي رسالته للحكومة قال : ورساله أيضا الى الحكومة اننا لا نصمت كثيرا ولا يطول صمتنا وسوف نكشف كثير من الأوراق.

 

وانهى اللواء كلمته مطمئناً الجماهير المحتشدة بأن المجلس الانتقالي يسير بالإتجاه الصحيح نحو تحقيق الإرادة الشعبية منطلقاً من الثقة الشعبية والتفويض الشعبي ، داعياً الجماهير للإحتشاد والمشاركة غداً في المليونية التي ستحضرها قيادة المجلس الإنتقالي ممثلة بالرئيس عيدروس الزبيدي والذي سيعلن فيها عن مفاجأة سارّة حد وصفه.

 

 

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