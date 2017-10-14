الزبيدي يلتقي بقائد نخبة شبوه وقائد لواء الإسناد بحضور بن فريد

على وقع احتفالات شعب الجنوب بالذكرى الـ54 لثورة 14 اكتوبر، عقدت العديد من اللقاءات بين قيادات جنوبية مختلفة من مختلف محافظات الجنوب، في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي .

وكانت ابرز اللقاءات، هي لقاء قائد النخبة الشبوانية المقدم محمد البوحر القميشي، برئيس المجلس الانتقالي اللواء عيدروس الزبيدي، وقائد اللواء الاول للدعم والاسناذ العميد منير ابو اليمامة، وبحضور عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي القيادي الشيخ صالح بن فريد العولقي.

وبحسب مصادر خاصة لــ”يافع نيوز ” فقد جرى ف ياللقاء اطلاق رئيس المجلس الانتقالي، على الاوضاع في محافظة شبوة، وسير عمل قوات النخبة الشبوانية، التي حققت انجازات كبيرة في وقت قياسي جداً، واستطاعت تأمين محافظة شبوة ومطاردة العناصر الارهابية، وتامين الطرقات وتنظيم حملات لمنع حمل السلاح.

واشاد الزبيدي بتلك الانجازات الكبيرة، محييا ابناء شبوة على وقوفهم الى جانب قوات النخبة الشبوانية، وفي نفس الوقت رحب الزبيدي بوفود شبوة المشاركة في احتفالات اكتوبر، وكل وفود المحافظات الجنوبية.

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