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ناطق المجلس الانتقالي : لن تتكرر تجربة الجبهة القومية عام 1967م مرة أخرى

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شبوه برس - خاص - عدن
السبت 14 أكتوبر 2017 01:09 صباحاً

 

طمأن الناطق السياسي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المكونات السياسية الجنوبية الاخرى متعهدا بإن المجلس الانتقالي لن يسير على خطى الجبهة القومية التي حكمت الجنوب قبل عقود بالحديد والنار.

 

وفي رسالة سياسية مطمئنة للاطراف الجنوبية الاخرى قال "سالم ثابت العولقي إن المجلس الانتقالي الجنوبي ليس في سباق على امتطاء الجنوب مع أي طرف جنوبي، بل هو كيان سياسي من أجل الجنوب، والمسار الآمن لقضيته والضامن لحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بإرادتهم الحرة.

 

واضاف قائلا :" ننطلق من مبدأ التسامح والتصالح الجنوبي وحق الآخر الجنوبي في الوجود والإنتماء، ولسنا باحثين عن سلطة ولهذا قلنا "انتقالي" أي ان المهمة مؤقتة، و تنتهي بانتهاء تحقيق أهداف ثورة شعب الجنوب، وينحل بعد ذلك المجلس، ولمنتسبيه واعضائه حرية الإنتماء لأي تنظيم سياسي مستقبلاً في الجنوب.

 

واختتم بالقول :" لن تتكرر تجربة الجبهة القومية مهما كان التأييد الشعبي أو خيارات القوة لأننا نؤمن ونتطلع لجنوب جديد سليم ومُعافى، أساسه العدالة والمواطنة والتسامح والتصالح، كمدخل لعدالة انتقالية تمنع الصراع والحروب، وبالتالي فهو ليس جنوب ماقبل 67م، ولا جنوب مابعد 67م، ولا جنوب مابعد 90م، بل هو جنوب جديد لكل وبكل أبنائه.

 

 

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