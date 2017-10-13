الفرقة الشعبية لـ حضرموت في منصة مليونية المعلاء وتسعد جماهير المعلا برقصاتها الشعبية (صور) شاركت فرقة الشبواني للرقص الشعبي من ابناء محافظة حضرموت الذين وصلوا العاصمة عدن يوم أمس للمشاركة في مليونية المعلاء الذي دعاء لها المجلس الانتقالي الجنوبي وشارك ابناء حضرموت بفقرات عديدة من الفنون الحضرمية والتي توصل رسالة لتوحيد الصف الجنوبي تحت تفويض المجلس

عاجل : الرئاسة اليمنية تشعر بالخجل لتعيينها على بن راشد محافظ لشبوه والبدلاء جاهزون علم موقع "شبوه برس" من مصادر عليمه بأحوال الرئاسة اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي يشعر بالغضب والإحراج نتيجة خداعه من قبل أحد زملائه العسكريين الجنوبيين القدامى ومباركة وتزكية من نائبه الأحمر ولوبي حزب الاصلاح في رئاسة الجمهورية بتقديم "علي بن راشد الحارثي" كشخصية

الزبيدي : دول كبرى ابلغتنا انها تعترف بنا وسنجري استفتاء شعبي حول الوحدة (نقاط المقابلة) قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان سفراء دول كبرى ابلغوهم في لقاءات غير رسمية انهم يعتبرون المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا للجنوبيين . وقال الزبيدي في حوار تلفزيوني مع قناة الغد المشرق مساء الجمعة انه وقيادات من المجلس التقوا سفراء دول كبرى وعبروا عن

الجنوبيون على قلب رجل واحد في شارع الشهيد مدرم حضور جارف وحفاوة استقبال (صور) تدفق ألآلاف من الجنوبيون الى شارع الشهيد مدرم في عاصمتهم الأبدية عدن مجسدين منعطف تاريخي ومرحلة سياسية جديده انطلقت في في 4 مايو باعلان عدن التاريخي الذي تمخض عنه تفويض الزبيدي تشكيل كيان سياسي جنوبي لادارة شؤون الجنوب واعقب ذلك تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 12