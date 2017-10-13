الفرقة الشعبية لـ حضرموت في منصة مليونية المعلاء وتسعد جماهير المعلا برقصاتها الشعبية (صور)
المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 11:12 مساءً
شاركت فرقة الشبواني للرقص الشعبي من ابناء محافظة حضرموت الذين وصلوا العاصمة عدن يوم أمس للمشاركة في مليونية المعلاء الذي دعاء لها المجلس الانتقالي الجنوبي وشارك ابناء حضرموت بفقرات عديدة من الفنون الحضرمية والتي توصل رسالة لتوحيد الصف الجنوبي تحت تفويض المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي هذا وقد صرح المشاركون من ابناء محافظة حضرموت ان حضورهم تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة القائد عيدروس الزبيدي والمشاركة بذكرى ثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيد كما صرحوا ان لا شرعية الا شرعية المجلس الانتقالي الجنوبي المفوض من قبل الشعب الجنوبي
اتبعنا على فيسبوك