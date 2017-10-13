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الزبيدي : دول كبرى ابلغتنا انها تعترف بنا وسنجري استفتاء شعبي حول الوحدة (نقاط المقابلة)

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 10:33 مساءً

 

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ان سفراء دول كبرى ابلغوهم في لقاءات غير رسمية انهم يعتبرون المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلا للجنوبيين .

وقال الزبيدي في حوار تلفزيوني مع قناة الغد المشرق مساء الجمعة انه وقيادات من المجلس التقوا سفراء دول كبرى وعبروا عن سعادتهم بتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي .

واكد الزبيدي ان المجلس سيقوم قريبا بإجراء استفتاء شعبي حول الوحدة اليمنية .

 

وقال "الزبيدي" ان هناك مفاجئة هامة سيتم الاعلان عنها يوم السبت وبشكل مباشر عبر قناة (الغد المشرق).

وقال "الزبيدي" ان قرار الاقالة الذي صدر بحقه وبحق عدد من المحافظين كان قرارا (خاطئ) وكان يجب الا يتخذ .

واتهم الزبيدي حكومة هادي بانها فاشلة ومتهاكلة وقال بان أي قيادي جنوبي فيها لن يستطيع تقديم شيء للناس .

 

وقال الزبيدي ان المعركة ضد الجماعات المتطرفة وبينها حزب الاصلاح سيتواصل موضحا بان الحكومة الشرعية سيغرقها حزب الاصلاح .

واكد الزبيدي ان حزب الاصلاح متورط بدعم قضايا الارهاب متهما الحزب بأنه يسعى لعرقلة كافة الجهود .

وقال الزبيدي انه لايمكن ان تكون هناك أي شراكة بين الحراك الجنوبي متهما ان جزء من حكومة الشرعية يمثلها الاخوان المسلمين .

 

واكد الزبيدي ان دور الامارات دور هام وعظيم ودور رائد ولها تجربة ناجحة وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة للمواطن الاماراتي .

 

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