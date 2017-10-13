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اخبار المحافظات

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مكرمة لشهداء والجرحى المقعدين بمحافظة شبوة .

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شبوه برس - خاص - عتق
الجمعة 13 أكتوبر 2017 05:28 مساءً

 

أعلنت جمعية شهداء وجرحى محافظة شبوة أنه تم تحويل مبالغ مالية من الهلال الاحمر الاماراتي لعدد من الشهداء والجرحى المقعدين وعليه سوف تصل رسائل نصية على أرقام هواتف وكلاء الشهداء والجرحى المقعدين من مؤسسة العمقي للصرافة

 وطالبت الجمعية من وكلاء الشهداء و الجرحى

تصوير الوثائق التالية :-

1 - بطاقه الموكل

2 - بطاقة الجريح أو الشهيد

3 - الوكاله الرسميه

و ارسالها واتس اب على الارقام الاتية :-

 

772221555

700000190

 

حتى يتمكن الوكلاء من إستلام المكرمة من أي فرع من فروع العمقي .

وتنبه جمعية شهداء وجرحى شبوة بأن فترة السماح لسحب الحوالة  15 يوم من تاريخه اليوم 13 أكتوبر

 

وأوضحت انه بالنسبة للشهداء الذي لاتوجد لهم حوالات يتم إشعار مندوبي الجمعية في المديريات بأسماهم .

 

صادر عن/ جمعية شهداء وجرحى الثورة السلمية والمقاومة الجنوبية محافظة شبوة

*- مريم بارحمه

 

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