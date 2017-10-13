الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مكرمة لشهداء والجرحى المقعدين بمحافظة شبوة . أعلنت جمعية شهداء وجرحى محافظة شبوة أنه تم تحويل مبالغ مالية من الهلال الاحمر الاماراتي لعدد من الشهداء والجرحى المقعدين وعليه سوف تصل رسائل نصية على أرقام هواتف وكلاء الشهداء والجرحى المقعدين من مؤسسة العمقي للصرافة وطالبت الجمعية من وكلاء الشهداء و الجرحى تصوير

بحاح .. تغريدات ورصاصات ليس من المعتاد في العالم العربي كشف منظومة فساد واسعة، اعتدنا أن يمارس السياسي العربي دور الارتزاق الخفي ويحصل على مخصصاته وهبات من السلطة الحاكمة نظير السكوت عن ملفات موغلة في الجريمة الحقيقية التي يتصارع فيها السياسيين للحصول على حصتهم من الكعكة او من مال الشعب

صحيفة صادرة في لندن : إحباط مخطط إخواني لتفجير الأوضاع بعدن في احتفالات 14 أكتوبر نفت مصادر أمنية في محافظة عدن وجود أبعاد سياسية خلف حملة الاعتقالات التي طالت عددا من المطلوبين على ذمة قضايا أمنية خلال الأيام الماضية. وأكّدت أن اعتقال عدد من الأشخاص ضالعين بالدليل المادي في مخطط إرهابي جاء على هذه الخلفية بالذات، وليس بسبب انتمائهم لحزب الإصلاح

شكراً صبيحة الرجولة والشجاعة والكبرياء! أكدت قناة الجزيرة منع مسلحين يمنيين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي رئيس وزراء الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ومرافقيه من الوصول إلى المضاربة بمنطقة الصبيحة للحج جنوب البلاد حيث كان يعتزم زيارة المنطقة صباح اليوم لافتتاح إحدى كليات المجتمع هناك.وزعمت القناة