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الجمعة 13 أكتوبر 2017 04:48 مساءً

شكراً صبيحة الرجولة والشجاعة والكبرياء!

ماجد الداعري
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أكدت قناة الجزيرة منع مسلحين يمنيين تابعين للمجلس الانتقالي  الجنوبي رئيس وزراء الحكومة اليمنية أحمد بن دغر ومرافقيه من الوصول إلى المضاربة بمنطقة  الصبيحة للحج جنوب البلاد حيث كان يعتزم زيارة  المنطقة صباح اليوم لافتتاح إحدى كليات المجتمع هناك.وزعمت القناة الاخبارية القطرية -في خبر لها بنشرتها الاخبارية الماضية - أن بن دغر ومرافقيه اضطروا إلى العودة إلى عدن بعد إيقاف موكبهم  وتهديدهم بإطلاق  النار  عليهم في حال واصلوا  خط سيرهم.

ومن ناحيتي اقول شكر  صبيحة الإباء والشموخ  والكبرياء ...شكرا صبيحة المواقف والتحدي والوغى.

شكرا يا أرجل رجال الجنوب وحراسه الأمناء وحماة بوابته وسياجه الحدودي ..شكرا والف شكر من كل جنوبي يعشق وطنه ويهتف لحريته ويعمل بصدق لاستقلاله وتقرير مصيره واستعادة دولته. شكرا ومليون شكر لجباهكم السمراء التي  غسلت عار وخنوع بعض المتساقطين اليوم منا في طريق الحرية ومشوار الانعتاق من هذا الكابوس الوهمي القابع على صدورنا  وقدسية أرضنا الجنوبية  الطاهرة.

 

#ماجد_الداعري

 

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