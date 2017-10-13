إلغاء صلاة الجمعة بـ ساحة العروض التي دعا لها أنصار الشرعية وحزب الاصلاح (صور)

ألغت اللجنة التظيمية لفعالية ساحة العروض بخور مكسر ظهر خطبتي وصلاة الجمعة التي دعت لها ومولتها جهات في حكومة الرئيس هادي وسوقت لها وسائل إعلام حزب الاصلاح واليمنية توكل كرمان .

وقد أدى المشرفون من أعضاء اللجنة صلاة الجمعة في أحد الجوامع على طريق مطار عدن بالقرب من معسكر بدر الذي يسيطر عليه حزب الاصلاح .

وكانت اللجنة المنظمة ومن خلفها جهات حكومية وحزبي الاصلاح والنهضة قد دعوا الى الصلاة في شارع التسعين وسعوا إلى إستقطاب أبناء يافع بتشييع جثماني الشهيدين "قماطة" والجوهري" ,لكن أسرتيهما رفضت ذلك الإستغلال البشع والسيئ لجثامين أبنائهم مما أفشل مراهنة أعداء شعب الجنوب العربي على شق الصف الجنوبي .

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