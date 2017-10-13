كل التشكيلات العسكرية في عدن تدار من قبل الشرعية الإخوانية

كل التشكيلات العسكرية الرسمية التي لا تدار من الشرعية الاخوانية أيدت المجلس الانتقالي ، نحن نتحدث عن كافة التشكيلات العسكرية والامنية التي يقودها جنوبيين باشراف ودعم من التحالف ممثلاً في دولة الامارات .

رغم هذا التأييد الا اننا لم نجد خبر واحد يتحدث عن انشقاق الجيش والأمن عن الشرعية فهل ندرك الان الحكمة من هذه التشكيلات ومسمياتها التي يراد لها دائماً ان تندمج تحت وزارتي الدفاع والداخلية المخترقة من الاخوان والملتزمة بأوامر وقيادة القائد الاعلى للقوات المسلحة ومشروعة !

جميع هذه التشكيلات سيتم دمجها في مجلس عسكري واحد وربما وزارة دفاع وداخلية ان اتجه المجلس لتشكيل حكومة اقليم الجنوب واعلن رسمياً اقليم الجنوب كخطوة تليها تقرير المصير من طرف واحد .

رغم ان اقليم كردستان ليس دوله ، كان له امنه وجيشه وبعد مفاوضات مع بغداد تم الاتفاق على صيغة واضحة للعلاقة بين المؤسستان بما لا يجرد الاقليم من قوته الامنيه والعسكرية .

سنقولها وبكل ثقه ولتسمونا عبيد الامارات ، شكراً للامارات .

/ نبيل عبدالله

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