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بن دغر يرأس إجتماعا أمنيا في معاشيق لحشد الجماهير إلى ساحة خورمكسر

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 13 أكتوبر 2017 04:35 مساءً

 

ترأس رئيس وزراء اليمن أحمد بن دغر، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن ، اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على جملة من القضايا الأمنية والمهام المطلوبة منهم خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة .

 

وعلم موقع "شبوه برس" من مصادر خاصة في عدن أن بن دغر حث المجتمعين على حشد عناصرهم العسكريين والأمنيين ورجال الاستخبارات والمخبرين في عدن ومحافظتي لحج وأبين القريبتين من عدن بلباس مدني للمشاركة يوم غد السبت في ساحة العروض بخور مكسر بأسم المقاومة والحراك الجنوبي .

 

كان من الحاضرين في الاجتماع رئيس جهاز الامن السياسي اللواء عبده الحذيفي،ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، وقائد الحرس الرئاسي اللواء سند الرهوة، ورئيس دائرة الاستخبارات اللواء جغمان الجنيدي ، ومدير جهاز الأمن القومي العميد حيدرة لهطل، ومدير جهاز الأمن السياسي العميد قائد مساعد .

 

 

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